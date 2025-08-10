De La Redacción

El América extendió su racha invicta y recuperó el liderato general del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil tras golear 4-0 al Necaxa en duelo de la jornada cinco, celebrado ayer en el estadio Victoria.

En el encuentro que inició varios minutos después de lo programado debido a la presencia de abejas en el terreno de juego, las Águilas abrieron el marcador al minuto 24, cuando Scarlett Camberos conectó un pase de Irene Guerrero y definió de derecha desde el centro del área para poner el 1-0 en la pizarra.

La misma Camberos amplió la ventaja al 45 para firmar el 2-0.

En la segunda parte, que también se retrasó debido a una tormenta eléctrica, Kimberly Rodríguez hizo el 3-0 tras sorprender con un cabezazo a la guardameta local, Jennifer Amaro, al 56. Esta tercera anotación aniquiló por completo las aspiraciones de las Centellas, que se complicaron todavía más el juego al 76, con la expulsión de Karen de León por doble amonestación.

Por si fuera poco, en la recta final, las locales recibieron una estocada más al 90+6, luego de que Montserrat Saldívar anotó de tiro libre directo para poner el 4-0 definitivo.