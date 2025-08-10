Domingo 10 de agosto de 2025, p. a11
El América extendió su racha invicta y recuperó el liderato general del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil tras golear 4-0 al Necaxa en duelo de la jornada cinco, celebrado ayer en el estadio Victoria.
En el encuentro que inició varios minutos después de lo programado debido a la presencia de abejas en el terreno de juego, las Águilas abrieron el marcador al minuto 24, cuando Scarlett Camberos conectó un pase de Irene Guerrero y definió de derecha desde el centro del área para poner el 1-0 en la pizarra.
La misma Camberos amplió la ventaja al 45 para firmar el 2-0.
En la segunda parte, que también se retrasó debido a una tormenta eléctrica, Kimberly Rodríguez hizo el 3-0 tras sorprender con un cabezazo a la guardameta local, Jennifer Amaro, al 56. Esta tercera anotación aniquiló por completo las aspiraciones de las Centellas, que se complicaron todavía más el juego al 76, con la expulsión de Karen de León por doble amonestación.
Por si fuera poco, en la recta final, las locales recibieron una estocada más al 90+6, luego de que Montserrat Saldívar anotó de tiro libre directo para poner el 4-0 definitivo.
Con este resultado, las azulcremas, que acumularon cinco triunfos consecutivos, llegaron a 15 unidades y ascendieron a la cima de la general, mientras las Centellas se quedaron en el sitio 14, con cuatro puntos.
En el estadio Hidalgo, el vigente campeón Pachuca superó 3-1 a Santos Laguna con tantos de su goleadora Charlyn Corral (15), Nina Nicosia (31) y Ohale Osinachi (78), con lo que sumaron 10 unidades y se ubicaron en el quinto lugar.
A su vez, las Guerreras, que descontaron por conducto de Mayra Santana (41), se colocaron en el puesto 13, con cuatro puntos.
En su visita al estadio Cuauhtémoc, Pumas remontó el marcador y venció 2-1 al Puebla, con lo que también conservó su invicto.
Gracias a las anotaciones de Julissa Dávila (52) y Laura Herrera (90+3), las auriazules sumaron 13 unidades y se colocaron en el tercer lugar de la tabla. El cuadro de La Franja, que no ha podido ganar, se quedó en el penúltimo sitio (17), sin puntos.