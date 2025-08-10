▲ Momento en el que Jen Pawol declara fuera a Javier Sanoja, de los Marlins, en la octava entrada. Fue simplemente increíble, el sueño realmente se hizo realidad , declaró tras el partido la ampáyer. Foto Ap

Ap

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. a11

Atlanta. Jen Pawol sintió el cariño y el apoyo de fanáticos, familiares, compañeros y peloteros al hacer historia como la primera mujer en trabajar de ampáyer en un juego de temporada regular en las Grandes Ligas de Beisbol (MLB, por sus siglas en inglés).

Fue increíble cuando salimos al campo , dijo Pawol. Parecía que bastantes personas estaban aplaudiendo y coreando mi nombre. Fue bastante intenso y emotivo.

El tan esperado debut de Pawol se produjo en la inicial en el primer juego de una doble cartelera, donde en el primer partido los Bravos de Atlanta vencieron 7-1 a los Marlins de Miami. Fue un estreno tranquilo.

Hizo un buen trabajo , decla-ró el mánager de los Bravos, Brian Snitker.

Pawol afirmó que un grupo de alrededor de 30 amigos y familiares, incluido su padre, asistió al juego. Inmediatamente identificó una gran diferencia al trabajar en un estadio de Grandes Ligas. Esos rostros familiares no eran tan fáciles de encontrar en Truist Park.

“Cuando miré hacia arriba, no estaban en el nivel inferior como en las ligas menores. Me tomó un tiempo. '¡Vaya, están allá arriba!' Nunca olvidaré eso. Fue simplemente increíble.

El sueño realmente se hizo realidad hoy. Todavía lo estoy viviendo. Estoy muy agradecida con mi familia y con las Grandes Ligas por crear un ambiente de trabajo tan increíble. Estoy muy agradecida.

La primera prueba real de Pawol llegó en la tercera entrada del primer duelo, cuando declaró safe a Sean Murphy, receptor de los Bravos, en una jugada apretada. El mánager de los Marlins, Clayton McCullough, no desafió la decisión.

Pawol también demostró que hará llamadas enfáticas. En la tercera entrada, cuando Xavier Edwards de Miami conectó un rodado para una doble matanza, la ampáyer levantó un puño y una pierna cuando declaró a Edwards fuera.