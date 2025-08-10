Debutó como ampáyer de primera base
Fue simplemente increíble, el sueño realmente se hizo realidad, declaró tras el partido la ampáyer.Foto Ap
Domingo 10 de agosto de 2025, p. a11
Atlanta. Jen Pawol sintió el cariño y el apoyo de fanáticos, familiares, compañeros y peloteros al hacer historia como la primera mujer en trabajar de ampáyer en un juego de temporada regular en las Grandes Ligas de Beisbol (MLB, por sus siglas en inglés).
Fue increíble cuando salimos al campo, dijo Pawol.
Parecía que bastantes personas estaban aplaudiendo y coreando mi nombre. Fue bastante intenso y emotivo.
El tan esperado debut de Pawol se produjo en la inicial en el primer juego de una doble cartelera, donde en el primer partido los Bravos de Atlanta vencieron 7-1 a los Marlins de Miami. Fue un estreno tranquilo.
Hizo un buen trabajo, decla-ró el mánager de los Bravos, Brian Snitker.
Pawol afirmó que un grupo de alrededor de 30 amigos y familiares, incluido su padre, asistió al juego. Inmediatamente identificó una gran diferencia al trabajar en un estadio de Grandes Ligas. Esos rostros familiares no eran tan fáciles de encontrar en Truist Park.
“Cuando miré hacia arriba, no estaban en el nivel inferior como en las ligas menores. Me tomó un tiempo. '¡Vaya, están allá arriba!' Nunca olvidaré eso. Fue simplemente increíble.
El sueño realmente se hizo realidad hoy. Todavía lo estoy viviendo. Estoy muy agradecida con mi familia y con las Grandes Ligas por crear un ambiente de trabajo tan increíble. Estoy muy agradecida.
La primera prueba real de Pawol llegó en la tercera entrada del primer duelo, cuando declaró safe a Sean Murphy, receptor de los Bravos, en una jugada apretada. El mánager de los Marlins, Clayton McCullough, no desafió la decisión.
Pawol también demostró que hará llamadas enfáticas. En la tercera entrada, cuando Xavier Edwards de Miami conectó un rodado para una doble matanza, la ampáyer levantó un puño y una pierna cuando declaró a Edwards fuera.
Pawol notó que su debut estaba siendo observado de cerca. Los fanáticos respondieron con una cálida ovación cuando el tablero de video se centró en ella entre una y otra entrada, obligándola a echar un vistazo rápido a su imagen.
Pawol trabajó en la tercera base en el segundo juego de la doble cartelera del sábado por la noche. Y estará en el centro de atención cuando llame los lanzamientos detrás del plato este domingo, en el juego final de la serie.
Mientras espera, la gorra de ampáyer que usó en su primer juego estará en camino al Salón de la Fama del Beisbol.
Este es uno de los momentos de mayor orgullo en toda mi carrera, subrayó el jefe de equipo Chris Guccione. “He tenido la bendición de trabajar en playoffs, he trabajado en dos Series Mundiales, Juegos de Estrellas, y esto está a la altura. Me da escalofríos incluso pensarlo. Y la magnitud me acaba de golpear, la magnitud de esto y lo duro que ha trabajado. Es simplemente un gran modelo a seguir para niñas y mujeres allá afuera y estoy muy orgulloso de ella. Este es un momento especial.”
Hubo mucha expectativa. Una multitud de fotógrafos se reunió mientras esperaban que los ampáyers caminaran hacia el campo desde su rampa de entrada cerca del dugout de los Marlins.
El ascenso de Pawol al logro histórico en las mayores se produjo 28 años después de que se rompió la barrera de género en la NBA para los árbitros y 10 años de que la NFL contrató a su primera oficial a tiempo completo y el Mundial de futbol masculino contrató a una árbitra por primera vez hace tres años.