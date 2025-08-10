Domingo 10 de agosto de 2025, p. a10
La tenista mexicana Renata Zarazúa se despidió del Masters de Cincinnati tras caer en un cerrado duelo de segunda ronda ante la kazaja Elena Rybakina.
En un partido de volteretas, la tricolor le jugó al tú por tú a la número 10 del mundo, quien finalmente se llevó la victoria con parciales de 4-6, 6-0 y 7-5.
En el primer set el sol me pegó bastante fuerte. La verdad no me sentía bien. De alguna manera me acostumbré al clima y mejoré mi juego. Me alegró de haber pasado de ronda. Renata jugó muy bien, dijo Elena.
Zarazúa llegó al cotejo sin la etiqueta de favorita. En el primer parcial desplegó todo su repertorio tenístico para llevarse el set ante la sorpresa de los asistentes. En el segundo, la historia fue completamente distinta con una kazaja totalmente dominante para empatar el duelo.
En el definitivo, la capitalina mantuvo su espíritu combativo y lo extendió hasta el 5-5. Fue entonces que, pese a la resistencia de la mexicana, Rybakina se impuso para frenar el sueño de la tricolor. Zarazúa se ganó el apoyo del público, que coreaba “let’s go Renata, let’s go”.
Este año, la número 70 del ranking se ha enfrentado cuatro veces a jugadoras top-10: la número uno del mundo Aryna Sabalenka; la italiana Jasmine Paolini (9), la española Paula Badosa y Rybakina (10).
El próximo compromiso de Zarazúa será en Monterrey.
Sinner y Swiatek avanzan
En otros resultados, Jannik Si-nner mostró sus credenciales como número uno del tenis mundial al debutar con un triunfo categórico en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, que ayer despidió a dos favoritos, el noruego Casper Ruud y el italiano Lorenzo Musetti.
El italiano de 23 años se impuso con un doble 6-1 al colombiano Daniel Galán (144) en el triunfo más rápido (59 minutos) de su carrera en el circuito profesional.
En acción del WTA 1000, la polaca Iga Swiatek no tuvo mayores inconvenientes en su debut al derrotar por 6-1 y 6-4 a la rusa Anastasia Potapova.
En tanto, la número uno global, Aryna Sabalenka, arrancó con éxito su participación en el torneo al vencer a la checa Marketa Vondrousova con parciales de 7-5 y 6-1. En segunda ronda se medirá a Emma Raducanu.
Estoy superfeliz de estar de vuelta. Espero mejo-rar en cada partido, dijo la campeona defensora