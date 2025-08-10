De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. a10

La tenista mexicana Renata Zarazúa se despidió del Masters de Cincinnati tras caer en un cerrado duelo de segunda ronda ante la kazaja Elena Rybakina.

En un partido de volteretas, la tricolor le jugó al tú por tú a la número 10 del mundo, quien finalmente se llevó la victoria con parciales de 4-6, 6-0 y 7-5.

En el primer set el sol me pegó bastante fuerte. La verdad no me sentía bien. De alguna manera me acostumbré al clima y mejoré mi juego. Me alegró de haber pasado de ronda. Renata jugó muy bien , dijo Elena.

Zarazúa llegó al cotejo sin la etiqueta de favorita. En el primer parcial desplegó todo su repertorio tenístico para llevarse el set ante la sorpresa de los asistentes. En el segundo, la historia fue completamente distinta con una kazaja totalmente dominante para empatar el duelo.

En el definitivo, la capitalina mantuvo su espíritu combativo y lo extendió hasta el 5-5. Fue entonces que, pese a la resistencia de la mexicana, Rybakina se impuso para frenar el sueño de la tricolor. Zarazúa se ganó el apoyo del público, que coreaba “let’s go Renata, let’s go”.

Este año, la número 70 del ranking se ha enfrentado cuatro veces a jugadoras top-10: la número uno del mundo Aryna Sabalenka; la italiana Jasmine Paolini (9), la española Paula Badosa y Rybakina (10).