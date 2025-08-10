De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025

La bicampeona del orbe de muay-thai Laura Burgos mantuvo su paso perfecto en los Juegos Mundiales en Chengdú y avanzó a la disputa por el oro, donde se enfrentará a Martyna Kierczyńska, de Polonia.

La seleccionada de 34 años de edad enfrentó un complicado duelo en semifinales, pero logró imponerse 30-27 a la eslovaca Monika Chochlíková. En caso de ganar el metal dorado, Burgos mejoraría su resultado de Birmingham 2022, donde se llevó la plata.

Pablo Monroy también buscará subir al podio esta mañana en la disciplina de wakeboard. El tricolor avanzó a la disputa por las medallas luego de ubicarse en el tercer sitio de su semifinal.

Entre los principales logros del deportista destaca la medalla de bronce en el Mundial Sub-14 realizado en 2019.

El seleccionado de wushu Héctor Vázquez buscará un lugar en las semifinales cuando se enfrente al español André Fandiño en la categoría de 85 kilogramos. Vázquez tiene en su palmarés medallas en panamericanos juveniles.