Ángela Ruiz y Etan Nuño ondearon la bandera tricolor
Domingo 10 de agosto de 2025, p. a10
La medallista olímpica en tiro con arco Ángela Ruiz y el pedalista de velocidad Etan Nuño onderaron la bandera mexicana en el estadio Defensores del Chaco durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
Los deportistas, abanderados nacionales, marcharon al frente de la delegación en una ceremonia multicolor que combinó música, danzas tradicionales y show de drones durante poco más de dos horas.
Es una jornada histórica. Esta competencia es el fruto del esfuerzo conjunto de un país que le apuesta al deporte como motor de desarrollo. Quiero dar las gracias a todos, a los obreros y a los equipos artísticos porque sin ustedes, esto no hubiera sido posible, dijo César Ramírez, presidente del Comité Organizador de los Juegos.
Artistas locales como Néstor Lo, Juan Cancio Barreto, Purahéi Soul, Villagrán Bolaños y la estrella urbana Tiago PZK se hicieron presentes en la apertura.
Fabrizio Zanotti, medallista de oro en golf en los Juegos Panamericanos Lima 2019, fue el encargado de encender el pebetero.
Los Juegos, que fueron inaugurados por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, convocaron a 4 mil deportistas de 41 países, mismos que disputarán preseas en 28 deportes.
Pronto, ustedes van a ser las grandes glorias del deporte continental, los próximos medallistas mundiales y olímpicos. Esta va a ser una fiesta increíble, porque está protagonizada por atletas que son el ejemplo para las nuevas generaciones. Recuerden que en el deporte el que más trabaja es el que más gana, comentó el titular de Panam Sports y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), Neven Ilic.
México estará representado por 381 atletas, quienes buscarán superar el cuarto lugar en el medallero obtenido hace cuatro años en Cali 2021.
Esta va a ser una experiencia inolvidable, muy distinta a los Juegos Olímpicos, porque competiré con compañeros muy jóvenes, casi unos niños. Estoy emocionada de conocer nuevas historias y poder compartir algo de lo que he aprendido en mi carrera con mis compañeros. Ganar una medalla en Asunción será una buena forma de cerrar mi ciclo como juvenil, compartió Ruiz.
En la primera jornada de competencias México tuvo actividad preliminar en las pruebas de remo y tiro deportivo, así como prácticas de tiro con arco. Las cartas fuertes de la delegación nacional son Ruiz, las medallistas mundiales de clavados Mía y Lía Cueva y el cuatro veces ganador de preseas del orbe, Diego Villalobos, en natación artística