▲ La delegación mexicana, integrada por 381 deportistas, a su paso durante la ceremonia de apertura de la justa. Foto @conadeoficial

Domingo 10 de agosto de 2025, p. a10

La medallista olímpica en tiro con arco Ángela Ruiz y el pedalista de velocidad Etan Nuño onderaron la bandera mexicana en el estadio Defensores del Chaco durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Los deportistas, abanderados nacionales, marcharon al frente de la delegación en una ceremonia multicolor que combinó música, danzas tradicionales y show de drones durante poco más de dos horas.

Es una jornada histórica. Esta competencia es el fruto del esfuerzo conjunto de un país que le apuesta al deporte como motor de desarrollo. Quiero dar las gracias a todos, a los obreros y a los equipos artísticos porque sin ustedes, esto no hubiera sido posible , dijo César Ramírez, presidente del Comité Organizador de los Juegos.

Artistas locales como Néstor Lo, Juan Cancio Barreto, Purahéi Soul, Villagrán Bolaños y la estrella urbana Tiago PZK se hicieron presentes en la apertura.

Fabrizio Zanotti, medallista de oro en golf en los Juegos Panamericanos Lima 2019, fue el encargado de encender el pebetero.

Los Juegos, que fueron inaugurados por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, convocaron a 4 mil deportistas de 41 países, mismos que disputarán preseas en 28 deportes.