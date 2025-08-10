▲ El pedalista de Ensenada (derecha), quien se convirtió en el primer mexicano en ganar este recorrido, sostuvo ayer una dura batalla con el italiano Giulio Ciccone (izquierda), quien al final se llevó la última etapa del periplo español. Foto @isaac_deltoro_romero1

Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 9

Si Isaac del Toro escribiera histo-rias sería tildado de efectista. Porque en este relato en el que fue protagonista y culminó investido de héroe ayer, empezó con tintes trágicos el martes. Como si se tratara de cinco capítulos, el ciclista mexicano eligió el drama como planteamien-to en la primera etapa de esta carrera en el norte de España, con una caída a punto de llegar a la meta que lo hundió hasta el puesto 49 de la clasificación general, pero en el quinto y decisivo día se transformó en épica al remontar contra todos, contra sí mismo y contra el destino –con un pinchazo incluido– para ganar esta competencia con un recorrido teatral. La caída y la resurrección.

Del Toro llegó el martes a esta carrera por etapas como amplio favorito. A pesar de que se le escapó el podio en la Clásica de San Sebastián el sábado, el domingo se había impuesto en el Circuito de Getxe, también en el País Vasco, territorio donde el ciclismo es más que entretenimiento o deporte, es parte de la memoria nacional. Sobre todo venía precedido por el sorpresivo liderato que arrebató en el Giro de Italia y el subcampeonato que consiguió ahí para adquirir el estatus de objetivo estratégico para todos los equipos rivales en esta Vuelta a Burgos.

En esa primera salida del martes, Del Toro administró la estrategia, resistió los embates de los adversarios que lo tenían entre los objetivos más valiosos en esta competencia. Y los gregarios de UAE Team Emirates protegían y apoyaban al mexicano en su calidad de líder.

Una maldita curva

A unos metros de la llegada en la primera etapa, en una maldita curva y por el maldito adoquín, la rueda trasera de la bicicleta del bajacaliforniano derrapó y lo mandó al suelo. En ese desliz también derribó a Giulio Ciccone, el italiano que le arrebató el podio en San Sebastián, y el destino de Del Toro parecía tan oscuro como el pozo de la clasificación a la que fue a dar. Resurgir del puesto 49 con los segundos acumulados de tanta desventaja lo convirtieron en mártir.

De modo que la gesta de Del Toro se escribió desde el fondo más escabroso, como héroe clásico, como ídolo mexicano que se precie. Cada etapa era la oportunidad de aferrarse a la última saliente de la esperanza o el descenso gradual hacia la desgracia.

El desenlace fue la redención. El mexicano tenía enfrente demasiadas vicisitudes: una multitud de rivales imbatibles, algunos líderes que no lo dejarían recuperarse, la confianza en sí mismo, 26 segundos de desventaja respecto al puntero en la general, el francés Léo Bisiaux (Decathlon), y sobre todo, los caprichos de la fortuna, que ayer jugó con particular perversión.