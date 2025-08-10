Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. a12

El consultorio de la Doctora Ilustración (Ph. D.)

El cronista, ensayista, narrador y coleccionista Carlos Monsiváis publicó a lo largo de más de cuatro décadas una de las columnas más famosas e incisivas de la cultura mexicana, Por mi madre, bohemios. Durante los años 70 y 80 acompañó ese texto con una sección tanto o más hilarante, El consultorio de la Doctora Ilustración (Ph.D.), donde semana a semana, los más extravagantes y absurdos personajes de la vida cultural mexicana (músicos desoídos, poetas sin obra, artistas abrumados por el peso de la fama) escribieron cartas a la doctora en busca de sus sabios consejos.

En el consultorio de la doctora se ventilan traumas y oscuros recuerdos, donde los trapitos luminosos adquieren valor de poesía, donde los aspirantes a becario cultural pueden depositar sus sueños edificantes, donde se curan, en suma, las heridas posnarcisistas de los 70.

El libro rescata por vez primera una amplia selección de los textos más delirantes y corrosivos de El consultorio de la Doctora Ilustración (Ph.D.), con prólogo e ilustraciones de Rafael Barajas El Fisgón, uno de los amigos de Monsiváis

Autor: Carlos Monsiváis

Prólogo e ilustración: El Fisgón

Editorial: Malpaso

Número de páginas: 240

¿Por qué soy así?

Con tono confesional y humor agudo, Gemma Styles traza una guía emocional para quienes sienten que la vida moderna corre demasiado rápido y exige más de lo que permite. Más que testimonio personal, este libro es un gesto de empatía colectiva: la autora no escribe desde el podio, sino desde el mismo terreno inestable que pisa su lector. Al compartir sus batallas con la ansiedad, la depresión y la comparación constante, pone en palabras preguntas que muchos se hacen en silencio: ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Soy la única persona que no puede con todo esto? Nada de fórmulas mágicas ni consejos motivacionales huecos. Lo que propone es una mirada lúcida y compasiva sobre el malestar cotidiano. Habla especialmente a quienes crecieron entre redes sociales, presión por el éxito y miedo a no estar haciendo lo suficiente . Con lenguaje claro y cercano, se convierte en conversación íntima con alguien que ya cruzó el mismo túnel y, aunque no tiene todas las respuestas, ofrece compañía, consuelo y pistas para seguir adelante. Ideal para cualquiera que necesite un respiro, esta lectura no soluciona la vida, pero ayuda a comprenderla un poco mejor.

Autora: Gemma Styles

Editorial: VR Editoras

Número de páginas: 362

Desde entonces

En esta antología, José Emilio Pacheco ofrece una poesía que rehuye del lenguaje retórico para acercarse al centro de la emoción. El libro resguarda poemas escritos entre 1975 y 1978, en los que la memoria, el desgaste del tiempo y la fugacidad del presente fueron retratados con una voz contenida y lúcida.

En sus páginas no hay arrebatos ni adornos: Pacheco escribió desde el despojamiento, como si cada palabra cargara con el peso de lo irremediable. Estos poemas fueron construidos con una economía verbal que no empobrece sus versos, sino que facilita su comprensión.