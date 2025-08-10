▲ El joven músico Bastian Rosales, en el Parque del Retiro, en Madrid, España. Foto cortesía Iván A. Rosales

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 4

Antes de los 4 años, Bastian Rosales (Ciudad de México, 2012) ya acariciaba una guitarra. No lo recuerda con claridad, pero hay videos que lo muestran tocando junto a su padre, quien le construyó ese primer puente entre el juego y el arte.

Desde entonces, su vida ha sido un viaje minucioso por las cuerdas, sostenido por la curiosidad, la disciplina y una sensibilidad que le permite habitar dos mundos sonoros distintos: la guitarra clásica y la flamenca.

Rosales ofrecerá hoy un concierto en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, donde interpretará obras de Vivaldi, Mauro Giuliani, Barrios Mangoré y Mathias Duplessy, además de rendir homenaje a Paco de Lucía con cuatro piezas, para cerrar con una bulería de Moraíto Chico.

En la parte clásica lo acompañará una orquesta de cámara integrada por 10 músicos; en la flamenca, se unirán Raúl Mandujano, Héctor Aguilar y Liz Aguilar.

Ha sido un camino largo, pero no lo he sentido tan pesado , comentó desde España, donde recientemente obtuvo el primer lugar en un concurso internacional en la categoría hasta 16 años.

Reconoció que su desarrollo ha sido gradual: primero en casas de cultura, luego museos, después auditorios como el Blas Galindo y el Palacio de Minería. Ahora, en el máximo recinto cultural de México.

A los 8 años ya interpretaba obras completas de Paco de Lucía y participaba en retos en línea que exigían precisión y velocidad. Pronto dejó atrás el repertorio infantil y se adentró en piezas de exigencia técnica y profundidad expresiva.

El hecho de que pueda tocar piezas que se consideran muy difíciles técnicamente tanto en clásico como en flamenco es lo que hace que las personas conocedoras de la música me consideren un prodigio , indicó.

Actualmente estudia en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México con el maestro Juan Carlos Laguna, además de tomar clases particulares con Mauro Zanatta, guitarrista italiano de reconocimiento internacional.

Recibe formación en solfeo, historia de la música y coro, lo que le ha permitido mejorar la lectura de partituras, comprender mejor las intenciones de los compositores y enriquecer su interpretación.