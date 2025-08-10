De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 4

En la Ciudad de México, ayer se vivió una jornada especial para reconocer y celebrar a los pueblos originarios.

Entre las diversas actividades, el acto principal se realizó en el Salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos, donde autoridades, representantes comunitarios, académicos y activistas se reunieron para compartir mensajes en defensa de la cultura y los derechos colectivos.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, recordó que la dependencia a su cargo se sumó desde un principio a la labor del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Señaló que hace unos meses se firmó el primer convenio de colaboración entre ambas instituciones, con el fin de formalizar una relación que ya existía en torno a planes de justicia, apoyos a artesanas de la Cuenca del Balsas y la creación de semilleros creativos que congregarán coros con más de 4 mil niños de 12 pueblos originarios y 69 comunidades en todo el país .

Destacó también que este año la presidenta Claudia Sheinbaum elevó el rango de la Dirección General de Culturas Populares, convirtiéndola en la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, encabezada por el antropólogo Diego Prieto. Con esta transformación se renueva la visión, se amplían los alcances y se retoma el trabajo territorial original de la dirección .

Curiel de Icaza defendió los derechos colectivos de los pueblos originarios y condenó el plagio y la apropiación indebida de su patrimonio cultural.

“No existe homenaje, inspiración ni odas que valgan cuando se explota un recurso que pertenece a otro.