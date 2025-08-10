Ángel Vargas

Complicarse la vida es bien sencillo , suelta entre risas el poeta Alberto Blanco al cerrar la plática. La frase sirve como guiño para ilustrar las sabias paradojas del Tao Te Ching, uno de los libros clásicos del taoísmo filosófico, que el poeta mexicano recién tradujo al español directamente de su lengua original: el chino.

El también ensayista, músico y artista plástico (Ciudad de México, 1951), ampliamente reconocido por su labor poética y traductora, dedicó alrededor de cinco décadas a descifrar los 81 capítulos o poemas de esa ancestral obra de 2 mil 500 años de antigüedad atribuida al sabio Lao-Tse.

Ahora se encuentra al alcance del público gracias al Fondo de Cultura Económica (FCE), que lo acaba de publicar en su colección Tezontle en una cuidada edición a cargo de Manuel Betancourt, editor de filosofía de ese sello, y Juan Carlos Rodríguez, responsable directo del trabajo editorial, que incluye asimismo una serie de fotografías en blanco y negro realizadas por el propio autor.

Si bien a lo largo de sus 25 siglos de existencia el Tao Te Ching ha sido considerado un texto filosófico por excelencia, un compendio ancestral de sabiduría, un manual de ética y política y un libro de poesía, esta última dimensión es la que más cautivó a Alberto Blanco desde que se acercó a esa obra siendo muy joven.

Para mí es una colección de poemas o un gran poema filosófico, metafísico, físico, ético. Tiene muchas dimensiones, pero no pierdo de vista que hablamos de poesía , sostiene al responder por qué hizo esta traducción.

Me gusta la poesía, le he dedicado mi vida en muchos sentidos, y entiendo a éste como un libro de poesía, aunque no se limite sólo a ella, pero la tiene en todo momento. Entonces, está traducido como poemas que me gustan, sin traicionar el sentido y el espíritu original del texto , subraya en entrevista.

Eso es algo que me importa mucho en todo lo que escribo y hago, da igual si es música, artes visuales, ensayos, traducciones, poemas o lo que sea: me gusta mucho el ámbito hospitalario, compartir una actitud hospitalaria.

El traductor destaca que el Tao Te Ching, además de ser un compendio de sabiduría, es un libro de consejos para los poderosos y, entre otros aspectos, trata de hacerles ver que querer mejorar al mundo es echarlo a perder.

Si uno cree que puede arreglarlo, no está viendo claro. Es algo que se ha comprobado infinidad de veces. ¿Cuántas revoluciones ha habido? Mueren millones para que cambien las cosas, ¿y dónde están el nuevo hombre, la nueva sociedad, el nuevo mundo? No hay otro mundo más que éste.

Otro aspecto que realza de esta obra es su sentido de humor, al estar basada en paradojas, esas afirmaciones o situaciones que parecen absurdas, pero que pueden ser ciertas o tener sentido tras una reflexión más profunda.

Las paradojas hacen sonreír: lo más suave acaba con lo más duro, una gotita de agua es capaz de partir una piedra; o la más aguda de todo el texto: si quieres ser joven, envejece .

Según Alberto Blanco, el Tao Te Ching es una paradoja desde el arranque hasta el final: “Su primer poema señala que ‘El Tao que se puede decir no es el verdadero Tao’, una paradoja radical, y con ella está poniendo las cartas sobre la mesa desde el principio: estas palabras que hablan sobre el Tao, no son el Tao”.