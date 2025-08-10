▲ La cabeza de Juárez en 2025 y abajo en 1976, con el tiradero de Santa Cruz Meyehualco al fondo. Las unidades que cumplen 40 años y el tianguis. Foto redes sociales de México a través de la Historia y Roberto García

Al oriente de la Ciudad de México, a poca distancia de la calzada Ignacio Zaragoza, que conecta con la autopista México-Puebla, se encuentra la colonia Cabeza de Juárez, en Iztapalapa, la cual se consolidó en los años ochenta del siglo pasado, cuando miles de familias buscaban un lugar dónde vivir tras los sismos de 1985, en medio del desorden urbano y una urbe con crecimiento poblacional en auge.

Conformada por mil 451 viviendas y dividida en tres secciones, actualmente alberga unidades habitacionales y el emblemático tianguis de la Nissan, que es una fuente de comercio local. El nombre de la colonia se atribuye al icónico monumento que mezcla el arte pictórico y escultórico para representar al personaje más emblemático de la historia de México: Benito Juárez, cuyo origen se remonta a 1972, cuando por el centenario de su muerte el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez encargó la realización del monumento a David Alfaro Siqueiros.

Sin embargo, al deteriorarse la salud del muralista debido a la carga de trabajo que arrastraba, dejó el proyecto en manos de su cuñado y colaborador, el artista Luis Arenal. El resultado fue el Monumento a Benito Juárez, inaugurado el 21 de marzo de 1976, justo en el aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas.

Varios de los primeros vecinos recuerdan que lo que hoy es una colonia poblada antes era puro pasto y fango donde el monumento, imponente y solitario, se alzaba en medio de terrenos vacíos, sin aceras ni calles trazadas, por lo que caminar por ahí era una odisea. Los predios contaban apenas con unas cuantas construcciones.

La llegada de la ahora Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (en un inicio Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue clave para dar vida a la zona: se dice que lo que antes era llano lo convirtieron en campos de futbol , comenta Javier Ortiz, comerciante que se coloca frente a esa escuela. Relata que el centro educativo atrajo movimiento, comercio y transporte a los alrededores, lo que marcó el comienzo de una nueva etapa.

Pero ese paisaje no duró mucho, pues con los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 la tragedia que sacudió a la capital cambió también la imagen de la zona. Las colonias Roma, Condesa, Juárez, Centro Histórico y la unidad Tlatelolco quedaron gravemente dañadas y cientos de familias perdieron todo.

Muchas, con apoyo del programa Renovación Habitacional Popular a través de dependencias como el Infonavit y Fividesu –que levantaron conjuntos habitacionales para responder a una de las crisis de vivienda más fuertes que ha vivido la capital– comenzaron a buscar alternativas en otras partes y fue así como llegaron hasta aquí.