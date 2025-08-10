Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 23

Bajo el lema porque resistimos, existimos , comunidades indígenas residentes y de pueblos originarios de la Ciudad de México e invitadas de otros estados ocuparon el Paseo de la Reforma con su música, danzas y vestimentas tradicionales en la 16 Megacalenda con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, dedicada a conmemorar los 700 años de la Grandeza de México-Tenochtitlan y 500 del magnicidio del tlatoani Cuauhtémoc.

Mujeres de las comunidades mazahua, triqui, zapoteca, mazateca, tzeltal y amuzga encabezaron los contingentes que partieron de la columna de la Independencia al Zócalo, donde se montó un escenario para continuar la celebración de sus lenguas, tradiciones y cultura, además de empezar la Fiesta de las Culturas Indígenas con la venta de artesanías y comida tradicional, que permanecerá hasta el domingo 24.

Bien apretados en una camioneta de 14 plazas, pero con mucha entrega para participar , Luis Ojeda y 17 vecinos provenientes de Tixtla, Guerrero, salieron a las 2 de la mañana para integrarse al contingente y ofrecer su danza de Tlacoleros, asociado al cultivo de la tierra en la que los que bailan visten un sombrero forrado con flores de papel, chaparrera de cuero, camisa de ixtle, máscara y un chicote o chirrión que hacen tronar con latigazos al aire.