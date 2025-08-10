Autoridades no descartan reubicación
Buscan cuidar entorno, pero también el derecho de fumadores de mariguana
Domingo 10 de agosto de 2025, p. 23
En una semana se definirá el uso de la Plaza de la Concepción para el consumo de mariguana, por lo que no se descarta reubicar a los colectivos que la usan para tal fin, sostuvo el subsecretario de concertación política de la Secretaría de Gobierno, Juan José García Ochoa.
En entrevista, explicó que el plazo es para llegar a un acuerdo con vecinos que viven en los alrededores de Belisario Domínguez casi esquina con Eje Central, y el grupo que promueve el consumo libre de cannabis con el propósito de readecuar las reglas sobre su uso.
Este fue el resultado de la reunión con residentes que se oponen a que la plaza sea una zona de tolerancia:
estamos en pláticas, en reuniones paralelas; esa posibilidad existe (la reubicación), pero también la de readecuar el espacio o las normas, señaló el funcionario, quien agregó que hay voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo rápido.
En caso de que se determine hacer el traslado, en el acuerdo que se firmó con los colectivos para la reubicación se estableció
que es de manera temporal y vamos a cuidar siempre la relación con el entorno.
Puntualizó que siempre está abierta la posibilidad de hallar otras zonas, en caso de que no funcionen las que fueron asignadas, pero
lo que sí es un hecho es que siempre tendrán un lugar donde estaban originalmente para ejercer ese derecho.
Residentes de la colonia Centro que acudieron al encuentro la noche del viernes señalaron que la mayoría de los habitantes aceptó el plazo; sin embargo, aclararon que mantienen su rechazo a que instalen la zona de tolerancia.
Dijeron que las autoridades capitalinas mostraron apertura al abrir la mesa de diálogo,
pero quieren que convivamos con la comunidad cannábica. Los vecinos estuvimos de acuerdo en aguantar un poco más para que vean que no es conveniente estar juntos.
En tanto, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, dijo que la instalación de zonas de tolerancia cannábica, como las de la glorieta Victoria y la Plaza de la Concepción no significa que habrá incremento de inseguridad en las colonias Guerrero y Centro,
porque no existe ninguna relación científicamente comprobable entre el consumo de drogas y la comisión de actos delictivos.
En entrevista por separado, indicó que los policías podrán detener a personas que se acerquen a vender estupefacientes a los consumidores.
Creemos en no criminalizar a los consumidores; sabemos que este es un tema de salud pública y estamos a favor de la vida sana, pero también a favor de la autonomía y de la toma de decisiones de las personas.