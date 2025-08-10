Alejandro Cruz y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 23

En una semana se definirá el uso de la Plaza de la Concepción para el consumo de mariguana, por lo que no se descarta reubicar a los colectivos que la usan para tal fin, sostuvo el subsecretario de concertación política de la Secretaría de Gobierno, Juan José García Ochoa.

En entrevista, explicó que el plazo es para llegar a un acuerdo con vecinos que viven en los alrededores de Belisario Domínguez casi esquina con Eje Central, y el grupo que promueve el consumo libre de cannabis con el propósito de readecuar las reglas sobre su uso.

Este fue el resultado de la reunión con residentes que se oponen a que la plaza sea una zona de tolerancia: estamos en pláticas, en reuniones paralelas; esa posibilidad existe (la reubicación), pero también la de readecuar el espacio o las normas , señaló el funcionario, quien agregó que hay voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo rápido.

En caso de que se determine hacer el traslado, en el acuerdo que se firmó con los colectivos para la reubicación se estableció que es de manera temporal y vamos a cuidar siempre la relación con el entorno .