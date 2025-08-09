Y

a han pasado tres semanas desde que la alcaldesa de Cuauhtémoc en CDMX, Alessandra Rojo, retiró el monumento Encuentro, que estaba en el Jardín de la Tabacalera, el cual representa a Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Aunque la acción fue justificada con falsos argumentos jurídicos, como la supuesta inexistencia de permisos legales para su colocación, la realidad es que con este acto anticomunista la alcaldesa buscaba posicionarse como abanderada de la reacción.

A diferencia del proceder autoritario y rebosante de ignorancia de Alessandra Rojo con respecto a las estatuas, los revolucionarios sí están dispuestos a asimilar todo cuanto presente un valor verdadero de la cultura legada por la historia. Por ejemplo, tras la instauración del gobierno de la Revolución Socialista de Octubre, encabezado por VI Lenin, se expidió un decreto referente a las estatuas que debían erigirse o retirarse de las plazas públicas. En él se señalaba que los monumentos erigidos en honor de reyes que no ofrezcan interés histórico ni artístico serían retirados . Para esta labor se creó una comisión encargada de dictaminar cuáles debían ser retirados, de modo que no se trató de una regla general el retiro ni la destrucción de las esculturas de los zares. Así, el socialismo mostró su disposición a construir una nueva cultura con base en los avances generados por el desarrollo de la humanidad.

Sumado a esto, Lenin instruyó a la sección de artes plásticas del Comisariado del Pueblo de Instrucción Pública la construcción de monumentos en homenaje a revolucionarios y personajes destacados en la historia de la humanidad, partiendo de la idea consignada en El Manifiesto del Partido Comunista de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases.

En la lista de personajes a quienes se erigieron monumentos estaban: Espartaco, el esclavo tracio que encabezó una rebelión contra los señores esclavistas en la antigua Roma; Tiberio Graco, el tribuno de la plebe que impulsó la distribución de las tierras en favor de los ciudadanos romanos empobrecidos por los latifundistas; Bruto, quien encabezó el derrocamiento de la monarquía de Tarquino El Soberbio y fue uno de los primeros tribunos de la plebe; Graco Babeuf, el revolucionario francés que organizó La conspiración de los iguales para intentar derrocar al gobierno del Directorio, en aras de una revolución protosocialista; Marx y Engels, ambos fundadores del socialismo científico; August Bebel, revolucionario alemán, compañero de Marx y Engels; Robespierre el incorruptible jacobino, y el anarquista Bakunin. Además de los monumentos a revolucionarios, el gobierno bolchevique también erigió estatuas a escritores, entre ellos, Tolstói, Dostoievski, Lérmontov, Pushkin, Gógol, Chernyshevski, así como a filósofos y científicos.