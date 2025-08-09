1. C

uando la semana pasada Rashid Khalidi, profesor emérito de la Universidad de Columbia, Nueva York, y uno de los principales intelectuales públicos palestinos en Estados Unidos, anunció que cancelaba su curso especial de otoño debido a la capitulación de aquella casa de estudios ante la administración de Trump, señalaba que de ahora en adelante va a ser imposible enseñar una amplia gama de temas desde la historia de Medio Oriente, la historia de Palestina e Israel, hasta las cosas como el racismo, el colonialismo de colonos (settler colonialism) o el propio Holocausto (t.ly/XJyM9).

2. Apuntando a la adopción por Columbia de la definición del antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), que funde y confunde adrede el judaísmo con Israel, de modo que cualquier crítica a Israel y al sionismo o incluso la mera descripción de las políticas israelíes modernas se convierte en una crítica a los judíos y, por ende, en antisemitismo , para Khalidi –y para muchos otros críticos–, dicha definición atenta abiertamente contra la libertad académica y de expresión del profesorado, de los ayudantes de cátedra y de los propios estudiantes haciendo imposible cualquier actividad intelectual honesta.

3. No sólo enseñar sobre el genocidio en curso perpetrado por Israel en Gaza –uno de los propósitos explícitos de esta adopción, calculada a impedir también que surjan de nuevo las protestas estudiantiles contra ese país que agitaron a Columbia el año pasado (t.ly/F09xV)–, sino, al estipular la reorganización de todo currículo académico y departamento de estudios de Medio Oriente y su vigilancia externa por los cazadores del antisemitismo y de la supuesta discriminación (bajo el acuerdo con Trump, Columbia acordó también pagar las indemnizaciones millonarias a los empleados de origen judío afectados por… las manifestaciones contra el genocidio [sic]), a hablar simplemente de la verdadera historia de la región.

4. De allí, en la universidad que antes era la casa del gran Edward W. Said –con Khalidi presidiendo hasta 2024 la cátedra de estudios árabes de su nombre–, será imposible, sin generar acusaciones del antisemitismo , hablar de las cosas como la creación del propio Israel –mediante la limpieza étnica y la expulsión de las comunidades palestinas durante el Nakba (1948)–, el régimen del apartheid imperante y la segregación racial en los territorios ocupados post 1967 o de la Ley del Estado-nación (Basic Law) de 2018 que establece la supremacía étnica judía en Israel (y deja de lado no sólo toda a la población ocupada, sino a los palestinos-ciudadanos israelíes).

5. “La capitulación de Columbia –escribía Khalidi– ha convertido una universidad que una vez fue un lugar de libre investigación y aprendizaje en una sombra de lo que fue, una ‘antiuniversidad’, un lugar de miedo y aversión, donde a profesores y estudiantes se les dice desde arriba lo que pueden decir y enseñar, so pena de severas sanciones. Desgraciadamente, todo esto se está haciendo para encubrir uno de los mayores crímenes de este siglo: el genocidio en curso en Gaza, un crimen del que los dirigentes de Columbia son ahora plenamente cómplices”.