ace dos semanas sucedió algo en principio divertido en la red X. Un usuario le pidió a su modelo de lenguaje de inteligencia artificial (IA), llamado Grok, que le explicara algo al caricaturista José Hernández sobre el Che Guevara. El dispositivo le recomendó al monero Hernández que se pusiera a leer la biografía que sobre el revolucionario había escrito John Lee Anderson. Grok nunca supo que a quien le estaba aconsejando que leyera ese libro lo había convertido en novela gráfica en tres tomos, en coautoría precisamente con John Lee Anderson. Por más que Hernández le daba pistas, Grok recombinaba sus frases algorítmicas sin sentido alguno como en una especie de oráculo Monty Python.

El incidente me dejó pensando en qué tipo de IA nos venden como si fuera la síntesis de todo. Grok no mencionó más que a Anderson, periodista estadunidense. Obvió al coautor, el propio monero mexicano, y al otro gran biógrafo del Che, Paco Ignacio Taibo II. A los algoritmos se les ha llamado optimizadores del sesgo porque sólo aprenden de las fuentes tendenciosas con que alguien de carne y hueso los alimentó y con el tiempo las van acentuando. Tienen incrustado el racismo, el neocolonialismo y el sexismo en su estructura. Grok, por supuesto, no sabe nada ni miente ni tiene ningún tipo de sabiduría, pero nos lo venden como un software autónomo que decide cuál es el contenido valioso que debes conocer. Los grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés), por ejemplo, han recomendado comer piedras como si fueran alimentos nutritivos, han asegurado que Gibraltar es una creación humana o han tenido la osadía de emitir un manual para saber qué hongos son venenosos. También aconsejaron a un usuario utilizar pegamento para adherir a la masa los ingredientes de una pizza.

No son lo que prometen los magnates de la IA. Maciej Ceglowski, ex empleado de Yahoo y crítico de Silicon Valley, lo tiene muy claro: Cuando observamos dónde la IA realmente está teniendo éxito, no es en algoritmos complejos que se automejoran recursivamente. Es el resultado de volcar cantidades ingentes de datos en redes neuronales relativamente simples. Las construcciones que usamos en IA son bastante opacas después del entrenamiento. No funcionan como el escenario de superinteligencia requiere que funcionen. No hay forma de ajustarlas recursivamente para mejorarlas, salvo reentrenándolas con aún más datos . Y el texto con que fue entrenada la IA es la Internet, así que muy pronto estará convertida en basura informativa, llena de xenofobia, teorías conspirativas, neocolonialismo intelectual y animaciones de gente alimentándose con piedras. Será como leer la copia de una copia de una copia: cada vez más tonterías borrosas generadas por computadora.