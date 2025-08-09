Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 5

La trata de personas afecta gravemente a las comunidades indígenas, en donde mujeres y niñas son las principales víctimas, aseveró la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en México. Indicó que las modalidades más comunes son la explotación sexual y servidumbre doméstica.

En el lanzamiento de una campaña enfocada en la prevención de este delito en comunidades indígenas y afromexicanas, señaló que entre 2020 y 2022, en general, las denuncias por trata en el país aumentaron 37 por ciento, al pasar de 681 a 936, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Enfatizó que en el caso de las poblaciones originarias, la pobreza, marginación y discriminación histórica ha aumentado su vulnerabilidad, condiciones que los tratantes han aprovechado. Asimismo, el crimen organizado –indicó– ha lucrado con la explotación sexual al obligar a adultos y niños indígenas a actividades ilícitas .

La UNODC explicó que la trata de personas en estas comunidades se caracteriza por métodos de captación que incluyen engaños a través de falsos anuncios de empleo, lo que afecta a niños y hombres en modalidades como trabajo forzado.