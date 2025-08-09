Política
Ver día anteriorSábado 9 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/09. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Organismo de la ONU alerta por la trata de personas indígenas/
A nterior
S iguiente
 
Organismo de la ONU alerta por la trata de personas indígenas
 
Periódico La Jornada
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 5

La trata de personas afecta gravemente a las comunidades indígenas, en donde mujeres y niñas son las principales víctimas, aseveró la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en México. Indicó que las modalidades más comunes son la explotación sexual y servidumbre doméstica.

En el lanzamiento de una campaña enfocada en la prevención de este delito en comunidades indígenas y afromexicanas, señaló que entre 2020 y 2022, en general, las denuncias por trata en el país aumentaron 37 por ciento, al pasar de 681 a 936, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Enfatizó que en el caso de las poblaciones originarias, la pobreza, marginación y discriminación histórica ha aumentado su vulnerabilidad, condiciones que los tratantes han aprovechado. Asimismo, el crimen organizado –indicó– ha lucrado con la explotación sexual al obligar a adultos y niños indígenas a actividades ilícitas.

La UNODC explicó que la trata de personas en estas comunidades se caracteriza por métodos de captación que incluyen engaños a través de falsos anuncios de empleo, lo que afecta a niños y hombres en modalidades como trabajo forzado.

Sobre la campaña Agentes de Cambio: saberes y resistencias frente a la trata, que se lanzó en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas –que se conmemora este sábado–, Stacy de la Torre, oficial a cargo de UNODC en México, destacó que los videos animados, espots de radio e infografías se crearon junto con integrantes de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIA) y autoridades locales, quienes conocen de cerca las violencias y las formas de resistirlas.

En el caso de Baja California, Margarita Cruz señaló que en San Quintín la casa está conformada principalmente por mujeres jornaleras migrantes, y una de las modalidades más comunes de trata es la condición de siervo, que es cuando se traslada a la gente para trabajar en otros estados.

Difunden campaña en varias lenguas

Indicó que a través de espots de radio de la campaña en su lengua originaria se ha logrado difundir la información para advertir sobre este tema tan delicado.

La coordinadora del proyecto Agentes de Cambio, Natalia Espinosa, expuso que las CAMIA –dependientes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas– se han consolidado como un espacio de atención de este tipo de violencias dentro de las comunidades originarias, entre ellas, las que están en Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracruz y Ciudad de México.

Los materiales también fueron elaborados en lengua amuzgo, tsotsil y totonaco, y serán difundidas a nivel nacional y comunitario. Entre las modalidades de trata que se exponen están el matrimonio forzado, la explotación laboral y sexual.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto