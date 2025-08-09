Sábado 9 de agosto de 2025, p. 5
La trata de personas afecta gravemente a las comunidades indígenas, en donde mujeres y niñas son las principales víctimas, aseveró la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en México. Indicó que las modalidades más comunes son la explotación sexual y servidumbre doméstica.
En el lanzamiento de una campaña enfocada en la prevención de este delito en comunidades indígenas y afromexicanas, señaló que entre 2020 y 2022, en general, las denuncias por trata en el país aumentaron 37 por ciento, al pasar de 681 a 936, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Enfatizó que en el caso de las poblaciones originarias, la pobreza, marginación y discriminación histórica ha aumentado su vulnerabilidad, condiciones que los tratantes han aprovechado. Asimismo, el crimen organizado –indicó– ha lucrado con la explotación sexual
al obligar a adultos y niños indígenas a actividades ilícitas.
La UNODC explicó que la trata de personas en estas comunidades se caracteriza por métodos de captación que incluyen engaños a través de falsos anuncios de empleo, lo que afecta a niños y hombres en modalidades como trabajo forzado.
Sobre la campaña Agentes de Cambio: saberes y resistencias frente a la trata, que se lanzó en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas –que se conmemora este sábado–, Stacy de la Torre, oficial a cargo de UNODC en México, destacó que los videos animados, espots de radio e infografías se crearon junto con integrantes de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIA) y autoridades locales,
quienes conocen de cerca las violencias y las formas de
resistirlas.
En el caso de Baja California, Margarita Cruz señaló que en San Quintín la casa está conformada principalmente por mujeres jornaleras migrantes, y una de las modalidades más comunes de trata es la condición de siervo,
que es cuando se traslada a la gente para trabajar en otros estados.
Difunden campaña en varias lenguas
Indicó que a través de espots de radio de la campaña en su lengua originaria se ha logrado difundir la información para advertir sobre este
tema tan delicado.
La coordinadora del proyecto Agentes de Cambio, Natalia Espinosa, expuso que las CAMIA –dependientes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas–
se han consolidado como un espacio de atención de este tipo de violencias dentro de las comunidades originarias, entre ellas, las que están en Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracruz y Ciudad de México.
Los materiales también fueron elaborados en lengua amuzgo, tsotsil y totonaco, y serán difundidas a nivel nacional y comunitario. Entre las modalidades de trata que se exponen están el matrimonio forzado, la explotación laboral y sexual.