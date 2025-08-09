Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

La producción y comercialización de artesanías en México generó en 2023 un valor económico de 156 mil 356 millones de pesos, equivalente al 0.52 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, informó ayer la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova.

En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, la funcionaria señaló que este sector concentra su actividad principalmente en Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Guerrero, entidades reconocidas por su amplio patrimonio de arte popular.

Según la Cuenta Satélite de Cultura, en el mismo año, las artesanías generaron 441 mil 335 empleos remunerados y se contabilizaron 24 mil 519 establecimientos dedicados a su comercio, tanto públicos como privados.

Núñez Bespalova subrayó que el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) busca consolidarse como la institución más confiable para las y los artesanos, a través de capacitación, acceso a materias primas, y apoyo para colocar sus productos en mercados de alto valor, a los que habitualmente no tienen acceso.

En 2025, adelantó, se beneficiará directa o indirectamente a 7 mil 500 artesanos a través de eventos organizados por la Secretaría de Cultura y por Fonart.