Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 3

Estados Unidos y México están unidos como dos aliados soberanos para enfrentar a un enemigo común –los cárteles criminales– y su estrategia será construir un frente conjunto e inquebrantable para desmantelar sus redes, afirmó ayer el embajador de Washington en el país, Ronald Johnson.

En una declaración emitida luego de que Trump firmara una orden ejecutiva que autoriza el uso de las fuerzas armadas estadunidenses contra los cárteles, John­son subrayó que la estrategia no implica que Washington actúe de manera unilateral, sino en estrecha colaboración con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.