tra brillante idea del esquizofrénico de la Casa Blanca, siempre con su estilo salvaje, amenazante y extorsivo, que al mismo tiempo le es útil para correr otra cortina de humo con el fin de esconder su oprobiosa complicidad en el genocidio palestino: “Donald Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para empezar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga, que su administración considera organizaciones terroristas; la decisión es el paso más agresivo de su administración en su creciente campaña contra los cárteles y brinda una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar o en territorio extranjero, informó The New York Times” ( La Jornada).

Es claro que el destinatario de su directiva secreta (léase otro chantaje) es su caballito de batalla (México, con copia para Colombia, ambas naciones con gobiernos progresistas), pero al mismo tiempo es el reconocimiento tácito (como si hiciera falta) de que tras 54 años de la guerrera declaratoria del gobierno gringo contra las drogas y el consumo de enervantes , el fracaso estadunidense en esta materia ha sido absoluto, por la sencilla razón de que hacia el interior de su país no ha combatido absolutamente nada: los traficantes gringos gozan de cabal impunidad, son cada vez más poderosos y su negocio es boyante, mientras en ese periodo el número de consumidores ha crecido de forma geométrica, de tal suerte que Trump (al igual que sus antecesores) se lava las manos y recurre al viejo truco de culpar a terceras naciones en su pueril intento de ocultar (algo por demás imposible) su propio fiasco, sin olvidar que fueron las farmacéuticas gringas las que ilegalmente fomentaron la adicción a los opioides (con el fentanilo a la cabeza).