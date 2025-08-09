No debemos propiciar linchamientos

Q

uerida directora:

Aparte de propiciar linchamientos, los responsables del libro de texto de la SEP hicieron una infamia con el doctor Lorenzo Córdova. No debemos reproducirla.

Atentamente, con un abrazo, Rolando Cordera Campos

Décima a la voluntad de los migrantes

La baja de las remesas

afectará a dependientes

de migrantes que pendientes,

con tal cantidad expresa,

surten el pan a su mesa.

Los envíos fueron un premio

que apuntalaba ese gremio;

si allá se cortan accesos

y mermaron los ingresos

aquí triunfará el ingenio.

Guadalupe Martínez Galindo

Gaza, verdad sangrienta del colonialismo occidental, aseguran

Jefa del Ejecutivo Claudia Shein-baum Pardo; presidentes del Senado y de los Diputados, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, respectivamente; dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde; organizaciones civiles, gremiales y no gubernamentales, asimismo al pueblo de México:

Estamos viviendo momentos aterradores. No son tiempos de medias tintas. Ninguna negociación, ni interés nacional –noción que habría que interrogar en México mismo, si es verdad que queremos establecer con los pueblos originarios de estas tierras una relación de comunidad real– puede anteponerse a la situación desesperada en la que se encuentran los indígenas palestinos –nuestros hermanos– por la avaricia, la codicia, la violencia, la excitación, la desmesura del hombre blanco, el sionismo, el atropello que los indígenas de aquí conocemos muy bien –es el plural de nuestra identificación–.

Estamos ante el hecho de que Israel no es un Estado judío (contraviene los principios mismos del judaísmo), es un Estado criminal, una monstruosidad engendrada en el extravío de Occidente, que tiene secuestrado al judaísmo. El listado de los crímenes de lesa humanidad cometidos sin cesar todos los días, a toda hora durante estos últimos dos años nos sume en un dolor que nos deja sin palabras. Estamos estremecidos, consternados e impotentes. Lo que vemos es imposible que esté ocurriendo, es insoportable.

Nos duele, nos preocupa, nos inquieta, nos indigna Presidenta ver que pasan los días, los meses y el gobierno de la 4T sigue sin tomar posición. Nos arrastra a una complicidad que repudiamos, pues México está tomando una posición colonial por omisión.

Palestina somos todos. Gaza es la verdad sangrienta del colonialismo occidental. México se está quedando del lado sangriento de la historia. Mandataria, nosotros caminamos en otra dirección. Que no se les olvide.

Hermann Bellinghausen, Verónica Murguía, Alejandro Toledo, Jaime Chavaud, Albino Álvarez, Isabel Vericat, Alessandra Masserotti, Jessica Bekerman, Gabriel Mosches, Ana Mari Gomis, Cynthia Pech, Claudio Albertani, Giovanna Cavasola, Amparo Sevilla, Andrés Cisneros, Dana Gelinas y Eduardo Mosches

Defender a Palestina desencadena presiones a México, afirma

México y Chile encabezamos la demanda ante la Corte Penal Internacional, gracias a la cual hay una orden de aprehensión en contra de Benjamin Netanyahu y de tres líderes de Hamas.

México y Brasil hemos enfrentado valientemente a Estados Unidos en la ONU y en las cortes, al condenar los crímenes de Israel y al uso de la hambruna como instrumento de guerra, y por exigir el cese al fuego y el ingreso de la ayuda humanitaria a Gaza, fuimos declarados enemigos de Estados Unidos y aliados de terroristas.