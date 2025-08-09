No debemos propiciar
linchamientos
uerida directora:
Aparte de propiciar linchamientos, los responsables del libro de texto de la SEP hicieron una infamia con el doctor Lorenzo Córdova. No debemos reproducirla.
Atentamente, con un abrazo, Rolando Cordera Campos
Décima a la voluntad de los migrantes
La baja de las remesas
afectará a dependientes
de migrantes que pendientes,
con tal cantidad expresa,
surten el pan a su mesa.
Los envíos fueron un premio
que apuntalaba ese gremio;
si allá se cortan accesos
y mermaron los ingresos
aquí triunfará el ingenio.
Guadalupe Martínez Galindo
Gaza, verdad sangrienta del colonialismo occidental, aseguran
Jefa del Ejecutivo Claudia Shein-baum Pardo; presidentes del Senado y de los Diputados, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, respectivamente; dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde; organizaciones civiles, gremiales y no gubernamentales, asimismo al pueblo de México:
Estamos viviendo momentos aterradores. No son tiempos de medias tintas. Ninguna negociación, ni interés
nacional –noción que habría que interrogar en México mismo, si es verdad que queremos establecer con los pueblos originarios de estas tierras una relación de comunidad real– puede anteponerse a la situación desesperada en la que se encuentran los indígenas palestinos –nuestros hermanos– por la avaricia, la codicia, la violencia, la excitación, la desmesura del hombre blanco, el sionismo, el atropello que los indígenas de aquí conocemos muy bien –es el plural de nuestra identificación–.
Estamos ante el hecho de que Israel no es un Estado judío (contraviene los principios mismos del judaísmo), es un Estado criminal, una monstruosidad engendrada en el extravío de Occidente, que tiene secuestrado al judaísmo. El listado de los crímenes de lesa humanidad cometidos sin cesar todos los días, a toda hora durante estos últimos dos años nos sume en un dolor que nos deja sin palabras. Estamos estremecidos, consternados e impotentes. Lo que vemos es imposible que esté ocurriendo, es insoportable.
Nos duele, nos preocupa, nos inquieta, nos indigna Presidenta ver que pasan los días, los meses y el gobierno de la 4T sigue sin tomar posición. Nos arrastra a una complicidad que repudiamos, pues México está tomando una posición colonial por omisión.
Palestina somos todos. Gaza es la verdad sangrienta del colonialismo occidental. México se está quedando del lado sangriento de la historia. Mandataria, nosotros caminamos en otra dirección. Que no se les olvide.
Hermann Bellinghausen, Verónica Murguía, Alejandro Toledo, Jaime Chavaud, Albino Álvarez, Isabel Vericat, Alessandra Masserotti, Jessica Bekerman, Gabriel Mosches, Ana Mari Gomis, Cynthia Pech, Claudio Albertani, Giovanna Cavasola, Amparo Sevilla, Andrés Cisneros, Dana Gelinas y Eduardo Mosches
Defender a Palestina desencadena presiones a México, afirma
México y Chile encabezamos la demanda ante la Corte Penal Internacional, gracias a la cual hay una orden de aprehensión en contra de Benjamin Netanyahu y de tres líderes de Hamas.
México y Brasil hemos enfrentado valientemente a Estados Unidos en la ONU y en las cortes, al condenar los crímenes de Israel y al uso de la hambruna como instrumento de guerra, y por exigir el cese al fuego y el ingreso de la ayuda humanitaria a Gaza, fuimos declarados enemigos de Estados Unidos y aliados de terroristas.
México y Francia encabezamos a dos campañas: una para anular al veto de EU en la ONU, hoy en contra de Palestina. Y por los dos estados, Palestina e Israel, en coincidencia con los acuerdos de Pekín de las 14 organizaciones palestinas, ante lo cual Israel advierte:
Cumplir con la resolución 2 mil 334 de la ONU, en la que se sustenta el consenso de China, implica que Hamas gane la guerra, por lo cual las presiones aumentan.
México y Canadá son los principales socios de la coalición militar EU-Israel, pero no hemos avalado al genocidio en contra de la población civil palestina, a pesar de que eso provoca nuevas represalias de parte de Donlad Trump, quien de por si nos viene agrediendo.
Pedimos al pueblo de nuestra nación informarse; además de unidad en torno al gobierno.
Alfonso Jesús García Pérez
Invitaciones
Conversatorio
Brújula Metropolitana invita al conversatorio
A 146 años de su nacimiento, Zapata Vive, con el maestro Miguel Ángel Sánchez Velasco. La cita es hoy a las 17 horas en Misantla número 11, colonia Roma Sur (instalaciones de la Central Campesina Cardenista). Entrada libre. Informes: 55-5275-6418 y [email protected]
Propuesta escénica: La Ovillapenas (PenÁlope)
El Centro Cultural El Albergue del Arte, invita a la primera temporada de Tadeco Teatro de su reciente propuesta escénica La Ovillapenas (PenÁlope). Margarita H. Navarro, Melissa Cornejo -y Xiomara Becerra. Dramaturgia de Gabriel Penner.Dirección Juan Carlos Cuéllar
Puesta en escena de relatos cortos y cuerpos en movimiento, cuya premisa inicial sostiene que todo texto proviene de otro texto y pone en crisis al texto original; utilizando la herramienta de la dramaturgia Palimpséstica; cuya premisa es construir ese tejido con el público testigo de esta partitura poética.
Primera Temporada 2025: Sábados del 2, 9, 16 y 30 de agosto a las 19:30 horas. Viernes 5 y 12 de septiembre a las 20:30 horas, en el Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32 Col. Villa Coyoacán. Reservaciones: Tel. 5555546228. Entrada libre
Exposición fotográfica: La muerte por hambruna en Palestina
Sobrecogidos por las estremecedoras imágenes que muestran de manera desgarradora
La muerte por hambruna en Palestina, informamos a los lectores que todos los días sábados mientras dure esta matanza estaremos instalando de 12 a 15 horas en la calle de Madero casi esquina con Eje Central, una exposición con fotografías, las cuales muestran de manera dolorosa el infanticidio perpetrado por el ejército israelí. Fotografías desgarradoras pero necesarias para dar a conocer el sufrimiento infringido a los hermanos palestinos. Te esperamos.
Alberto Escalante, José Librado, Arturo Escobedo, Francisco Rosas, Benjamín Ortiz, Rogelio Rueda Javier Bautista, Pablo Moctezuma, Norma Mendoza, Ignacio Hernández, María Elena Chávez, Guillermina Torres, Columba Jiménez, Josefina Mena; Gilberto García.