▲ Unos 400 bomberos combaten las llamas en la zona montañosa del condado de Ventura, cercana a la ciudad de Los Ángeles. Foto Xinhua

Afp y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 20

Los Ángeles., El incendio forestal denominado Canyon, en una zona montañosa en el norte de Los Ángeles, California, provocó ayer desalojos en dos condados y arrasó casi 2 mil hectáreas, mientras en Francia las altas temperaturas amenazan con reavivar el fuego tras la mayor conflagración en ese país en décadas.

Canyon comenzó alrededor de la 13:30 hora local, y en apenas cinco horas arrasó seis kilómetros cuadrados, señalaron equipos de emergencia del condado de Ventura; a última hora de ayer seguía sin estar controlado y se extendía hacia el este, agregaron.

El fuego estaba justo en el sur del lago Piru, un embalse ubicado en el Bosque Nacional Los Padres, también cercano al lago Castaic, una popular zona de recreo calcinada por el incendio Hughes en enero, durante el cual se quemaron alrededor de 39 kilómetros cuadrados en seis horas y puso a 50 mil personas bajo órdenes de evacuación.

En el condado de Los Ángeles, unos 4 mil 200 residentes y mil 400 estructuras están afectados por órdenes de desalojo, y otros 12 mil 500 habitantes por avisos de evacuación, declaró Andrew Dowd, vocero del departamento de Bomberos de Ventura.

En la zona se desplegaron al menos 400 bomberos , quienes contaron con el apoyo de helicópteros y otros elementos aéreos.

El calor extremo y la baja humedad en nuestro condado han creado condiciones peligrosas donde las llamas pueden propagarse con una velocidad alarmante , afirmó Kathryn Barger, superintendente del condado de Los Ángeles y quien representa al distrito. En un comunicado, también instó a los residentes a salir de la zona.

Al mismo tiempo, las autoridades combaten otra conflagración denominada Gifford, que se extendió a 399 kilómetros cuadrados antier por la tarde y estaba contenido en 15 por ciento.