Las altas temperaturas avivan fuego en zona vinícola de Francia
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 20
Los Ángeles., El incendio forestal denominado Canyon, en una zona montañosa en el norte de Los Ángeles, California, provocó ayer desalojos en dos condados y arrasó casi 2 mil hectáreas, mientras en Francia las altas temperaturas amenazan con reavivar el fuego tras la mayor conflagración en ese país en décadas.
Canyon comenzó alrededor de la 13:30 hora local, y en apenas cinco horas arrasó seis kilómetros cuadrados, señalaron equipos de emergencia del condado de Ventura; a última hora de ayer seguía sin estar controlado y se extendía hacia el este, agregaron.
El fuego estaba justo en el sur del lago Piru, un embalse ubicado en el Bosque Nacional Los Padres, también cercano al lago Castaic, una popular zona de recreo calcinada por el incendio Hughes en enero, durante el cual se quemaron alrededor de 39 kilómetros cuadrados en seis horas y puso a 50 mil personas bajo órdenes de evacuación.
En el condado de Los Ángeles, unos 4 mil 200 residentes y mil 400 estructuras están afectados por órdenes de desalojo, y otros 12 mil 500 habitantes por avisos de evacuación, declaró Andrew Dowd, vocero del departamento de Bomberos de Ventura.
En la zona se desplegaron al menos 400 bomberos , quienes contaron con el apoyo de helicópteros y otros elementos aéreos.
El calor extremo y la baja humedad en nuestro condado han creado condiciones peligrosas donde las llamas pueden propagarse con una velocidad alarmante, afirmó Kathryn Barger, superintendente del condado de Los Ángeles y quien representa al distrito. En un comunicado, también instó a los residentes a salir de la zona.
Al mismo tiempo, las autoridades combaten otra conflagración denominada Gifford, que se extendió a 399 kilómetros cuadrados antier por la tarde y estaba contenido en 15 por ciento.
Gifford se originó a partir de al menos cuatro focos más pequeños declarados ayer a lo largo de la ruta estatal 166, lo que llevó a las autoridades a cortar la vía en ambas direcciones en el este de Santa María, una ciudad de aproximadamente 110 mil habitantes.
Las llamas, cuyo origen sigue bajo investigación, causaron al menos cuatro heridos.
Costo de los desastres
A principios de esta semana, el gigante reasegurador suizo Swiss Re, con sede en Zúrich, informó que los desastres naturales provocaron pérdidas económicas por 135 mil millones de dólares a escala mundial en la primera mitad de este año, impulsadas en parte por los incendios forestales de Los Ángeles.
En Europa, el fuego en la región vinícola de Aude, Francia, se reavivó rápidamente en más de 160 kilómetros cuadrados durante tres días, en un clima caluroso y seco, obligando a cientos de residentes a abandonar sus hogares.
El gobernador Christian Pouget declaró que unas mil personas no pudieron regresar aún a sus casas después que el incendio arrasara 15 comunas en la región montañosa de Corbières, mismo que dejó daños en al menos 36 viviendas.
Una persona murió en su casa y al menos 21 más resultaron heridas, incluidos 16 bomberos, según las autoridades locales.
En la aldea de Coustouge, Paulette Ricard, una residente local, comentó que se vieron obligados a combatir las llamas con mangueras de jardín y agua de lluvia almacenada.
El pueblo estaba rodeado de fuego, expresó.
Sólo había un camión de bomberos.
Las autoridades locales señalaron que se debe permanecer alerta durante el fin de semana, ya que se espera que los termómetros superen los 30 grados celsius durante otra ola de calor.