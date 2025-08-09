Afirma que sin su intervención en el conflicto de Ucrania habría tercera guerra mundial
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 18
Washington. El presidente estadunidense Donald Trump informó ayer que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el próximo viernes en Alaska para discutir el fin de la guerra en Ucrania, justo cuando se venció la fecha del ultimato que Washington dio a Moscú para acabar con la confrontación.
En una breve publicación en la red Truth Social, el magnate anunció lo que calificó de una
reunión muy esperada, que ocurrirá el próximo viernes 15 de agosto en Alaska. La agencia de medios estatal rusa Tass confirmó la fecha y el lugar de la reunión, al citar al asesor del Kremlin, Yury Ushakov.
Si miramos hacia adelante, naturalmente, esperamos celebrar la siguiente reunión entre Putin y Trump en territorio ruso. Ya se le entregó al presidente estadunidense la invitación correspondiente, agregó Ushakov.
Más temprano, tras recibir a los líderes de Armenia y Azerbaiyán en una cumbre de paz en la Casa Blanca, Trump afirmó que sin su intervención
el conflicto entre Rusia y Ucrania se habría convertido en una guerra mundial y sugirió que un acuerdo incluiría
intercambio de algunos territorios en beneficio de ambos países, pero no ahondó en detalles.
Bloomberg informó que funcionarios estadunidenses y rusos trabajan en un acuerdo bajo el cual Rusia detendría su ofensiva a cambio de concesiones territoriales, lo que la convierte en una propuesta
políticamente delicada en Ucrania.
El medio agregó que, de llegarse a concretar, consolidaría algunas de las conquistas territoriales rusas en Ucrania, lo que congelaría las líneas de batalla en las regiones de Jersón y Zaporiyia.
Trump también sugirió que su reunión con Putin podría producirse antes de cualquier discusión formal que involucre a su par ucranio, Volodymir Zelensky, y subrayó que el encuentro con el líder del Kremlin podría haber ocurrido antes, pero se retrasó por las medidas de seguridad que
lamentablemente la gente tiene que tomar.
La reunión sería la primera cumbre entre Estados Unidos y Rusia desde 2021, cuando el ex presidente demócrata Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra. Además, podría suponer un avance en los esfuerzos de Trump por poner fin a la guerra, aunque no hay garantía de que se detengan los combates, ya que Moscú y Kiev mantienen diferencias considerables en sus condiciones para la paz.
Pese a ello, Trump aseveró:
Creo que Putin quiere la paz, y Zelensky también. Para ser justos con el presidente ucranio, está consiguiendo todo lo que necesita, suponiendo que logremos algo.
Cuando se le presionó con preguntas sobre si esta era la última oportunidad para lograr un acuerdo de paz importante, Trump sentenció:
No me gusta usar ese término. Cuando esas armas empiezan a dispararse es terriblemente difícil lograr que se detengan.