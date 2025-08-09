▲ En imagen de archivo, los actuales mandatarios de Estados Unidos y Rusia durante un encuentro en Helsinki, en julio de 2018. Foto n Afp

Ap, Afp, Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 18

Washington. El presidente estadunidense Donald Trump informó ayer que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el próximo viernes en Alaska para discutir el fin de la guerra en Ucrania, justo cuando se venció la fecha del ultimato que Washington dio a Moscú para acabar con la confrontación.

En una breve publicación en la red Truth Social, el magnate anunció lo que calificó de una reunión muy esperada , que ocurrirá el próximo viernes 15 de agosto en Alaska. La agencia de medios estatal rusa Tass confirmó la fecha y el lugar de la reunión, al citar al asesor del Kremlin, Yury Ushakov.

Si miramos hacia adelante, naturalmente, esperamos celebrar la siguiente reunión entre Putin y Trump en territorio ruso. Ya se le entregó al presidente estadunidense la invitación correspondiente , agregó Ushakov.

Más temprano, tras recibir a los líderes de Armenia y Azerbaiyán en una cumbre de paz en la Casa Blanca, Trump afirmó que sin su intervención el conflicto entre Rusia y Ucrania se habría convertido en una guerra mundial y sugirió que un acuerdo incluiría intercambio de algunos territorios en beneficio de ambos países , pero no ahondó en detalles.