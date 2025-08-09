Mundo
Ver día anteriorSábado 9 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/09. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Crece el clamor: ¡basta!/
A nterior
S iguiente
 
Crece el clamor: ¡basta!
Periódico La Jornada
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 17

¿Por qué alemania puede detener las exportaciones de armas a Israel y aquí es pecado si se prohíbe la venta de carbón? Es hora de detener el genocidio.

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Exigimos que el gobierno de Israel detenga el genocidio; provoca que todos los días palestinos y palestinas mueran de hambre, que (¡niños!) sean asesinados en las filas donde desesperadamente buscan la poca ayuda que puede entrar a Gaza o en los templos.

Gabriel Boric, presidente de Chile

Todas estas acciones, con el potencial de borrar completamente a Palestina del mapa, son inaceptables y contrarias al derecho internacional, a resoluciones de Naciones Unidas y decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Además, representan un grave riesgo para los rehenes israelíes que aún se están retenidos.

Maxime Prévot, viceprimer ministro de Bélgica

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto