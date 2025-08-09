Sábado 9 de agosto de 2025, p. 17
¿Por qué alemania puede detener las exportaciones de armas a Israel y aquí es pecado si se prohíbe la venta de carbón? Es hora de detener el genocidio.
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Exigimos que el gobierno de Israel detenga el genocidio; provoca que todos los días palestinos y palestinas mueran de hambre, que (¡niños!) sean asesinados en las filas donde desesperadamente buscan la poca ayuda que puede entrar a Gaza o en los templos.
Gabriel Boric, presidente de Chile
Todas estas acciones, con el potencial de borrar completamente a Palestina del mapa, son inaceptables y contrarias al derecho internacional, a resoluciones de Naciones Unidas y decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Además, representan un grave riesgo para los rehenes israelíes que aún se están retenidos.
Maxime Prévot, viceprimer ministro de Bélgica