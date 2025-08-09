▲ Palestinos avanzan entre las ruinas de la ciudad de Gaza, en busca de comida que les permita sobrevivir. Foto Afp

Jerusalén. Moriremos aquí, esa es nuestra decisión final. Los israelíes no encontrarán nada excepto nuestros cuerpos y almas , afirmaron pobladores de Gaza al rechazar categóricamente el plan del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que, en su primera fase de ocupación total , prevé la evacuación de la devastada ciudad.

Pese a que inicialmente el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir, se opuso a la iniciativa de Netanyahu, ayer indicó que realizarán la operación de la mejor manera posible , y prometió salvar a los rehenes aún en poder de Hamas.

El Canal 12 israelí reportó que Netanyahu presentó su iniciativa como una operación limitada en lugar de una invasión total con el fin de evitar una ruptura con la cúpula de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y apaciguar a los jefes militares que se encuentran recelosos frente a una posible ocupación a largo plazo. Otros medios locales sugirieron que el teniente general Zamir podría dimitir.

The Independent contextualizó que según el derecho internacional, una nación invasora es responsable del bienestar del pueblo ocupado, independientemente de si las fuerzas entrantes quieren asumir esa responsabilidad.

Cuando las FDI aseguran controlar alrededor de 75 por ciento de la franja, Amir Avivi, general de brigada israelí retirado, calculó que si el ejército tomara la ciudad de Gaza, Israel ocuparía aproximadamente 85 por ciento de la totalidad del enclave, donde viven alrededor de 900 mil personas.

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, denunció la medida del gabinete de seguridad y la calificó de un desastre que conduciría a muchos otras tragedias , incluida la muerte de rehenes y la de numerosos soldados, además de costar decenas de miles de millones a los contribuyentes y provocar una quiebra diplomática .

Las familias de los retenidos también condenaron a Netanyahu por tomar una decisión que, según ellos, pondría en riesgo la vida de los que todavía viven, y sentenciaron: No podemos dejarlos en manos de estos monstruos por más tiempo .

Hamas aseguró que la escalada del régimen de ocupación israelí , implica el abandono de los cautivos supervivientes, capturados por el grupo en su ataque sorpresa contra Israel el 7 octubre de 2023, a la que Tel Aviv respondió con una feroz ofensiva que ahora escaló, y acusó al primer ministro israelí de sacrificarlos para favorecer sus intereses personales y su agenda ideológica extremista .

Catástrofe humana