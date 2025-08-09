Se abandona a los rehenes, acusan familiares
Moriremos aquí: gazatíes ante la anunciada expulsión por Israel
Iniciativa de Netanyahu será un desastre que traerá más tragedias: opositor
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 17
Jerusalén.
Moriremos aquí, esa es nuestra decisión final. Los israelíes no encontrarán nada excepto nuestros cuerpos y almas, afirmaron pobladores de Gaza al rechazar categóricamente el plan del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que, en su primera fase de
ocupación total, prevé la
evacuación de la devastada ciudad.
Pese a que inicialmente el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir, se opuso a la iniciativa de Netanyahu, ayer indicó que realizarán la operación
de la mejor manera posible, y prometió salvar a los rehenes aún en poder de Hamas.
El Canal 12 israelí reportó que Netanyahu presentó su iniciativa como una
operación limitada en lugar de una invasión total con el fin de evitar una ruptura con la cúpula de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y apaciguar a los jefes militares que se encuentran recelosos frente a una posible ocupación a largo plazo. Otros medios locales sugirieron que el teniente general Zamir podría dimitir.
The Independent contextualizó que según el derecho internacional, una nación invasora es responsable del bienestar del pueblo ocupado, independientemente de si las fuerzas entrantes quieren asumir esa responsabilidad.
Cuando las FDI aseguran controlar alrededor de 75 por ciento de la franja, Amir Avivi, general de brigada israelí retirado, calculó que si el ejército tomara la ciudad de Gaza, Israel ocuparía aproximadamente 85 por ciento de la totalidad del enclave, donde viven alrededor de 900 mil personas.
El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, denunció la medida del gabinete de seguridad y la calificó de un desastre que
conduciría a muchos otras tragedias, incluida la muerte de rehenes y la de numerosos soldados, además de costar decenas de miles de millones a los contribuyentes y provocar una
quiebra diplomática.
Las familias de los retenidos también condenaron a Netanyahu por tomar una decisión que, según ellos, pondría en riesgo la vida de los que todavía viven, y sentenciaron:
No podemos dejarlos en manos de estos monstruos por más tiempo.
Hamas aseguró que la escalada del
régimen de ocupación israelí, implica el abandono de los cautivos supervivientes, capturados por el grupo en su ataque sorpresa contra Israel el 7 octubre de 2023, a la que Tel Aviv respondió con una feroz ofensiva que ahora escaló, y acusó al primer ministro israelí de
sacrificarlos para favorecer sus intereses personales y su agenda ideológica extremista.
Catástrofe humana
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, calificó el plan del gobierno de Tel Aviv de algo
peligroso que podría resultar en una
catástrofe humanitaria sin precedente. Añadió que forma parte de una política más amplia de
genocidio, asesinatos sistemáticos, hambruna y asedio.
Juro por Dios que me he enfrentado a la muerte como cien veces, así que para mí es mejor morir aquí. Nunca me iré, afirmó a Al Jazeera Ahmed Hirz, habitante de la franja al manifestar su rechazo al plan de Netanyahu. Relató que él y su familia han sido desplazados al menos ocho veces desde que comenzó la guerra de Israel. Hemos pasado por sufrimiento, hambre, tortura y condiciones miserables”.
Rajab Khader, otro poblador de la franja, expresó que se niega a ser desplazado.
Los israelíes no encontrarán nada en Gaza excepto nuestros cuerpos y almas. Moriremos aquí. No voy al sur, recalcó.
Se calcula que hay 50 israelíes cautivos aún en Gaza, de los cuales las autoridades de Tel Aviv creen que 20 están vivos. La mayoría de los liberados ha sido resultado de negociaciones diplomáticas; las conversaciones para una tregua que podría haber liberado a más rehenes fracasaron en julio.
Pese a que Netanyahu aseveró que pretende
liberar a Gaza y que no va a ocuparla, el plan que presentó tiene cinco objetivos: desarmar a Hamas, devolver a todos los rehenes, desmilitarizar la franja, tomar el control de seguridad del territorio y establecer
una administración civil alternativa, que no sea ni del grupo de resistencia islámica ni la Autoridad Nacional Palestina.
También implicaría el envío de tropas terrestres a las pocas zonas del territorio que no han sido totalmente destruidas, y expulsaría a aproximadamente un millón de palestinos de la ciudad de Gaza y sus alrededores al sur de la franja.
Tras el anuncio, los palestinos, de los cuales 90 por ciento ya han sido desplazados al menos una vez por la ofensiva israelí y casi uno de cada diez ha resultado herido en ataques de las FDI, se preparan para una mayor miseria.
En las pasadas 24 horas al menos 72 palestinos fueron abatidos por disparos israelíes y 314 resultaron heridos en Gaza, que se suman a los más de 61 mil 330 asesinados y 152 mil 369 lesionados desde el inicio de la ofensiva israelí, en su mayoría mujeres, niños y ancianos.
La cifra de muertos por hambre alcanzó los 200 desde que Tel Aviv impuso el bloqueo al enclave costero en marzo pasado y aumentan las acusaciones en su contra por llevar a los 2.1 millones de habitantes de Gaza al borde de la hambruna.
El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas anunció que realizará una reunión de emergencia para abordar el plan israelí de ocupar Gaza, mientras que el comisionado general de la agencia del organismo mundial para los refugiados palestinos (Unrwa), Philippe Lazzarini, criticó a los centros de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF).
Esto no es ayuda, es una matanza orquestada. Se trata de una licencia para asesinar a personas hambrientas con impunidad, señaló.