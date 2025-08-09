Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 23

Más de 300 viviendas resultaron afectadas por las lluvias y el desbordamiento de cuerpos de agua en varias comunidades de San Juan Evangelista, al sur de Veracruz. El director de Protección Civil, Daniel Nava Isidoro, señaló que algunas de las poblaciones perjudicadas son El Bellaco, La Lima, Achotal, La Cerquilla, Villa Juanita y la cabecera municipal. Agregó que los ríos que se desbordaron son el San Juan, La Lana y La Trinidad, que tienen caudales grandes. Añadió que buscarán que el ayuntamiento sea declarado en emergencia para que lleguen recursos de los gobiernos federal y estatal.