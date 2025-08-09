Estados
Ver día anteriorSábado 9 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/09. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Lluvias y desborde de ríos afectan al sur de Veracruz/
A nterior
 
Lluvias y desborde de ríos afectan al sur de Veracruz
Foto
Foto tomada de la página de Facebook La Prensa en Acayucan
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 23

Más de 300 viviendas resultaron afectadas por las lluvias y el desbordamiento de cuerpos de agua en varias comunidades de San Juan Evangelista, al sur de Veracruz. El director de Protección Civil, Daniel Nava Isidoro, señaló que algunas de las poblaciones perjudicadas son El Bellaco, La Lima, Achotal, La Cerquilla, Villa Juanita y la cabecera municipal. Agregó que los ríos que se desbordaron son el San Juan, La Lana y La Trinidad, que tienen caudales grandes. Añadió que buscarán que el ayuntamiento sea declarado en emergencia para que lleguen recursos de los gobiernos federal y estatal.

A nterior