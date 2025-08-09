Jorge A. Pérez Alfonso

Sábado 9 de agosto de 2025

Oaxaca, Oax., Maximino Guzmán Solano, integrante del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult), fue asesinado durante un ataque armado en el que su hijo de 13 años resultó herido, denunció Octavio de Jesús Díaz, coordinador de dicha organización.

Detalló que el atentando se perpetró el jueves en los límites del municipio de Putla con Constancia del Rosario, en la carretera federal 125.

Con la ejecución de nuestro compañero suman 19 asesinados en este gobierno (encabezado por el morenista Salomón Jara), a manos de los enemigos de la paz; y ni la Fiscalía General de Justicia del Estado, ni los gobiernos estatal y federal han actuado para detener el baño de sangre contra la nación triqui , lamentó.

En conferencia de prensa, denunció que es el tercer ataque en 15 días contra miembros del Mult.

El 26 de julio ejecutaron al agente municipal de Río Metates, Crescencio Hernández Hernández; el 1º de agosto atacaron a la comunidad de San Juan Copala y este 7 de agosto, mataron a Maximino Guzmán.