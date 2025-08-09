Sábado 9 de agosto de 2025, p. 23
Oaxaca, Oax., Maximino Guzmán Solano, integrante del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult), fue asesinado durante un ataque armado en el que su hijo de 13 años resultó herido, denunció Octavio de Jesús Díaz, coordinador de dicha organización.
Detalló que el atentando se perpetró el jueves en los límites del municipio de Putla con Constancia del Rosario, en la carretera federal 125.
Con la ejecución de nuestro compañero suman 19 asesinados en este gobierno (encabezado por el morenista Salomón Jara), a manos de los enemigos de la paz; y ni la Fiscalía General de Justicia del Estado, ni los gobiernos estatal y federal han actuado para detener el baño de sangre contra la nación triqui, lamentó.
En conferencia de prensa, denunció que es el tercer ataque en 15 días contra miembros del Mult.
El 26 de julio ejecutaron al agente municipal de Río Metates, Crescencio Hernández Hernández; el 1º de agosto atacaron a la comunidad de San Juan Copala y este 7 de agosto, mataron a Maximino Guzmán.
Refirió que de los 19 asesinatos, sólo en el caso de las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García, ultimadas en la capital del estado en noviembre de 2024, hay tres detenidos pero no sentenciados y los autores materiales siguen libres.
Octavio de Jesús exigió al gobierno y a la fiscalía estatal cumplir con su deber de salvaguardar a la población, así como de detener y castigar a los responsables.
Añadió que de forma reiterada se ha exigido que la policía estatal realice acciones de seguridad en la carretera federal 125, donde se han cometido la mayoría de los asesinatos contra militantes del Mult, demanda que no ha sido escuchada ni cumplida. Refirió que han solicitado la creación de una fiscalía especializada para los temas de la zona triqui.