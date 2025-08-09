Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 23

Autoridades federales detuvieron en la Ciudad de México a Ángel Yair Sánchez Ordaz, de 21 años; Arnulfo Espíndola Mercado, de 34, El Nunfo, y a Guillermo Nieto Martínez, de 47 años, identificados como autores materiales del homicidio de Mario Machuca, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), perpetrado el pasado 4 de agosto en el municipio Benito Juárez, en Quintana Roo.

El gabinete de seguridad reportó que en este operativo participaron elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Marina-Armada de México, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República, en coordinación con las fiscalías de Quintana Roo y de la Ciudad de México.