Sábado 9 de agosto de 2025, p. 23
Autoridades federales detuvieron en la Ciudad de México a Ángel Yair Sánchez Ordaz, de 21 años; Arnulfo Espíndola Mercado, de 34, El Nunfo, y a Guillermo Nieto Martínez, de 47 años, identificados como autores materiales del homicidio de Mario Machuca, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), perpetrado el pasado 4 de agosto en el municipio Benito Juárez, en Quintana Roo.
El gabinete de seguridad reportó que en este operativo participaron elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Marina-Armada de México, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República, en coordinación con las fiscalías de Quintana Roo y de la Ciudad de México.
Las autoridades señalaron que las personas que contrataron a Sánchez Ordaz
le ofrecieron 50 mil pesos por cometer el homicidio, además de un vuelo todo pagado a Cancún, donde le entregaron dinero para que se hospedara en un hotel, posteriormente lo llevaron a otra ubicación donde planearon la logística, y hasta al tercer intento cometieron el homicidio. Además, le pidieron ejecutar dos asesinatos más y nunca le pagaron.
Detallaron que el día del atentado, luego de tomar conocimiento de la agresión,
los agentes de seguridad se desplazaron al sitio donde mantuvieron una estrecha coordinación con autoridades locales, y mediante labores de inteligencia se identificaron los movimientos de tres personas relacionadas con el evento, a los cuales se les dio seguimiento y se ubicó que se trasladaron a la Ciudad de México.
Los agentes federales y locales
implementaron vigilancias en la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde tuvieron contacto con los tres presuntos culpables, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica. Durante la aprehensión les aseguraron nueve bolsas con mariguana.
Añadieron que Espíndola Mercado cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado, la cual fue librada en marzo de este año.