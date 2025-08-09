De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 23

Presuntos integrantes de un grupo del crimen organizado ejecutaron a balazos al presidente del comisariado ejidal de El Sabinalito, municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, Rudy Aguilar Lucas, y a su hermano Manolo Aguilar Lucas, informaron fuentes oficiales.

Las víctimas son hermanos de Jorge Antonio Aguilar Lucas, ex edil priísta de ese municipio situado en los límites con Guatemala.

Según pobladores de Frontera Comalapa, el crimen se cometió la noche del jueves, horas después de que Rudy presidió una asamblea ejidal para tratar, entre otros asuntos, el tema de la seguridad.

Los lugareños también indicaron que la madrugada del miércoles fue levantado por hombres armados un mecánico del ejido Paso Hondo, cerca de El Sabinalito. Hasta el jueves no había información sobre su paradero.

Dijeron que muy cerca de El Sabinalito y de Paso Hondo se encuentra un puesto de control con elementos de fuerzas de seguridad federales y agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, dependiente de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, que encabeza Óscar Aparicio Avendaño.