Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 23

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer que su gobierno trabaja en el plan integral para garantizar la salud de las comunidades afectadas y atender la remediación del río Sonora, contaminado por Grupo México con el derrame de 2014.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que su gobierno, a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, está trabajando para que la empresa responsable asuma compromisos concretos que incluyan la rehabilitación de un hospital, la instalación y operación de plantas de tratamiento, así como la potabilización del agua, en coordinación con autoridades estatales y federales.

La mandataria destacó que la reparación del daño no se limitará a obras físicas, sino que abarcará un seguimiento permanente de las condiciones sanitarias de la región.

Sheinbaum explicó que, como parte del plan, se llevará a cabo un monitoreo epidemiológico continuo, con revisiones periódicas a la población para detectar y atender cualquier afectación derivada del incidente. Este programa, aseguró, estará respaldado económicamente por la propia empresa responsable, como parte de sus obligaciones de remediación.