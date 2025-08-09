Sábado 9 de agosto de 2025, p. 23
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer que su gobierno trabaja en el plan integral para garantizar la salud de las comunidades afectadas y atender la remediación del río Sonora, contaminado por Grupo México con el derrame de 2014.
En su conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que su gobierno, a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, está trabajando para que la empresa responsable asuma compromisos concretos que incluyan la rehabilitación de un hospital, la instalación y operación de plantas de tratamiento, así como la potabilización del agua, en coordinación con autoridades estatales y federales.
La mandataria destacó que la reparación del daño no se limitará a obras físicas, sino que abarcará un seguimiento permanente de las condiciones sanitarias de la región.
Sheinbaum explicó que, como parte del plan, se llevará a cabo un monitoreo epidemiológico continuo, con revisiones periódicas a la población para detectar y atender cualquier afectación derivada del incidente. Este programa, aseguró, estará respaldado económicamente por la propia empresa responsable, como parte de sus obligaciones de remediación.
La Presidenta subrayó que la intervención no se centrará únicamente en las comunidades más cercanas al cauce del río Sonora, sino que abarcará todas las poblaciones que pudieron verse afectadas en el momento del derrame.
Dijo que cuando el acuerdo esté listo, será presentado públicamente.
El derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado ocurrido en agosto de 2014, es considerado uno de los mayores desastres ambientales en la historia reciente del país.