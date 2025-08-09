Édgar H. Clemente, Corresponsal; Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia, Reporteros

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 22

La caravana migrante autodenominada Éxodo de la Justicia llegó ayer al municipio de Escuintla, en la costa de Chiapas, a unos 80 kilómetros de Tapachula, de donde partió el miércoles. Los extranjeros avanzaron cubiertos con bolsas plásticas para afrontar la lluvia que los sorprendió en el trayecto. Asimismo, agradecieron el alimento, agua y atención médica que les han brindado autoridades y pobladores. Sin embargo, pidieron que les otorguen algún documento con el que puedan tomar un autobús hacia la Ciudad de México, a donde pretenden llegar para conseguir empleo y continuar con sus trámites de regularización. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración ya atienden a la caravana que salió de Chiapas.