Caravana migrante enfrenta la lluvia
Foto
Foto cortesía de Raúl Vera
 
Periódico La Jornada
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 22

La caravana migrante autodenominada Éxodo de la Justicia llegó ayer al municipio de Escuintla, en la costa de Chiapas, a unos 80 kilómetros de Tapachula, de donde partió el miércoles. Los extranjeros avanzaron cubiertos con bolsas plásticas para afrontar la lluvia que los sorprendió en el trayecto. Asimismo, agradecieron el alimento, agua y atención médica que les han brindado autoridades y pobladores. Sin embargo, pidieron que les otorguen algún documento con el que puedan tomar un autobús hacia la Ciudad de México, a donde pretenden llegar para conseguir empleo y continuar con sus trámites de regularización. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración ya atienden a la caravana que salió de Chiapas.

