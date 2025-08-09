Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 22

Irapuato, Gto., Después de permanecer atrincherado más de 40 horas en la locomotora que el miércoles embistió a tres automóviles y una moto con saldo de seis personas muertas y dos heridas, el maquinista fue detenido por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato.

El 6 de agosto casi a las 12 del día, la locomotora se separó del convoy de vagones e impactó a los vehículos en los tramos de las colonias Europa y Primero de Mayo, de la ciudad de Irapuato.