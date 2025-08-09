Estados
Ver día anteriorSábado 9 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/09. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Gobernadora de Guanajuato debe informar destino de los 261 mdp del Fideicomiso/
A nterior
S iguiente
 
Gobernadora de Guanajuato debe informar destino de los 261 mdp del Fideicomiso
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 22

Guanajuato, Gto., La gobernadora Libia García Muñoz Ledo debe informar cómo recuperará el monto desviado o no comprobado de los 261 millones de pesos del Fideicomiso para financiar proyectos de desarrollo social y seguridad (Fidesseg), observados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), señaló la diputada local de Morena, Hades Aguilar Castillo, en un punto de acuerdo presentado en la Diputación Permanente.

En el documento se solicita a la mandataria panista que dé a conocer a detalle los convenios entablados con los empresarios y organizaciones para que retiraran los juicios contra la desaparición del Fidesseg.

También exhorta a la gobernadora a que establezca mesas de trabajo con el Congreso para revisar las reglas de operación que regularán la participación de las asociaciones civiles en el nuevo programa de apoyos Tocando Corazones”.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto