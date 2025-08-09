Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 22

Guanajuato, Gto., La gobernadora Libia García Muñoz Ledo debe informar cómo recuperará el monto desviado o no comprobado de los 261 millones de pesos del Fideicomiso para financiar proyectos de desarrollo social y seguridad (Fidesseg), observados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), señaló la diputada local de Morena, Hades Aguilar Castillo, en un punto de acuerdo presentado en la Diputación Permanente.

En el documento se solicita a la mandataria panista que dé a conocer a detalle los convenios entablados con los empresarios y organizaciones para que retiraran los juicios contra la desaparición del Fidesseg.