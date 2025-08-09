Raymundo León

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 21

La Paz, BCS., La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informó que fueron hallados sin vida Pablo Figueroa Martínez, de 17 años, y Jesús Torres Procopio, Xandro, de 21, reportados como desaparecidos el 26 de junio en el municipio de Cabo San Lucas.

La titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y Delitos Vinculados, Flor Leticia Peña Martínez indicó que los restos se encontraban en el arroyo Santa Anita, a unos 500 metros del predio El Conejo.

Explicó que debido al avanzado estado de descomposición de los cuerpos fue necesario realizar pruebas genéticas para su identificación. Asimismo, se abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso.

La desaparición de los jóvenes está vinculada con la cumplimentación de la orden de aprehensión de seis elementos de la policía municipal de Los Cabos (cinco hombres y una mujer), quienes se presume ' participaron en la privación de su libertad.