Rubicela Morelos Cruz, corresponsal Cuernavaca, Mor.

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 21

Un niño de 5 años fue rescatado por elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, tras haber sido secuestrado el pasado miércoles en Cuautla, Morelos, por integrantes del crimen organizado, quienes exigían que su padre se entregara a cambio de su liberación, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).