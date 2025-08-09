Estados
Ver día anteriorSábado 9 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/09. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Rescatan a pequeño secuestrado/
A nterior
S iguiente
 
Rescatan a pequeño secuestrado
 
Periódico La Jornada
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 21

Un niño de 5 años fue rescatado por elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, tras haber sido secuestrado el pasado miércoles en Cuautla, Morelos, por integrantes del crimen organizado, quienes exigían que su padre se entregara a cambio de su liberación, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Detalló que con base en la investigación se desplegó un operativo en el poblado de Tenango, Jantetelco, que tuvo como resultado el hallazgo con vida del menor y la detención de dos personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público especializado.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto