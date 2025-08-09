▲ Amigos, conocidos y parientes acudieron a darle el último adiós al pequeño en la casa donde vivía. Foto Cuartoscuro

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 21

La Paz, Méx., Entre reclamos de justicia, flores, veladoras y globos blancos, familiares y amigos de Fernando, de cinco años, acudieron a darle el último adiós a la casa donde vivía con Noemí, su mamá, en la calle Eva de la colonia San Isidro La Paz; ahí el féretro con su cuerpo fue llevado ayer y velado todo el día.

No habrá descanso hasta que la justicia hable por ti , Los niños no se tocan y Justicia para el pequeño Fernando , fueron frases que sus conocidos le dedicaron.

El niño fue encontrado muerto el pasado lunes en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino, después de que prestamistas se lo llevaron como garantía por la presunta deuda de mil pesos que su madre tenía con ellos y no había podido pagar.

Fabiola Villa, abogada de la familia, del colectivo Amor y Rabia, acusó que luego que los tres implicados se llevaron al menor –el 28 de julio–, Noemí, la mamá de 25 años, acudió al DIF municipal y a la Fiscalía Regional de Los Reyes La Paz, donde las autoridades no le brindaron ayuda.

Narró que la mujer hizo todo lo posible por recuperar a su hijo, pero siempre las dependencias le cerraron las puertas. “Fue hasta el pasado lunes cuando acude a la Fiscalía de Género, donde se inician las indagatorias… Si cuando ella fue al DIF le hubieran prestado el apoyo, esto no hubiera pasado”.

Explicó que por la información que le han proporcionado las autoridades, la necropsia reveló que Fernando murió por un traumatismo craneoencefálico. “No se sabe la fecha en que falleció, pero hay una teoría que fue dos días después de que se lo llevaron.

Estas personas no le dieron de comer, ni beber y los vecinos se habían percatado que tenían un menor ajeno que no era parte de la familia y tampoco hicieron nada; cuando encontraron su cuerpo no estaba en condiciones de ser reconocido a simple vista porque lo golpearon .

Ayer, en los juzgados de Neza Bordo se llevó a cabo la audiencia inicial, donde el juez dictó prisión preventiva justificada a los implicados: Carlos N, Ana Lilia N y Lilia N, investigados por el delito de desaparición de persona. Además, dictaminó la legal detención de los presuntos responsables.

Durante el proceso, el Ministerio Público presentó pruebas periciales de la muerte del menor quien tenía dos fracturas de cráneo, una en la clavícula derecha, otra en la costilla del lado derecho y moretones en pantorrillas y piernas.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la autoridad judicial estableció que el 11 de agosto se realizará la continuación de la comparecencia para determinar la situación jurídica de los acusados.