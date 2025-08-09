Sábado 9 de agosto de 2025, p. 8
Después de una exitosa temporada en julio, El Circo, de Marionetas de la Esquina, extiende sus funciones hasta el 30 de agosto en La Titería, fecha en la que será develada una placa conmemorativa por los 50 años de la compañía y de ese espectáculo, para honrar el legado de Lucio Espíndola, fundador de la agrupación artística que ha mantenido viva la tradición titiritera.
Con personajes entrañables como Gervasio, Ariadna, Ursus y El Gordo Pelota, El Circo despliega por primera vez, en tres pistas, un universo de marionetas de hilo manipuladas con técnica rigurosa y deslumbrante, en una experiencia escénica memorable y totalmente familiar.
Esta obra representa no sólo la historia del teatro de títeres en México, sino la posibilidad de seguir emocionando desde la precisión, el humor y la poesía, señala Lourdes Pérez Gay, directora de La Titería.
Esta temporada trae consigo una sorpresa: la incorporación de Talán, un asombroso mago venido
desde Medio Oriente, que por primera vez aparece en escena luego de décadas resguardado en los talleres de la compañía. Diseñado por el propio Espíndola, Talán ejecuta un número de ilusionismo que ha maravillado a niños y adultos por igual, agregando un nuevo brillo a este montaje clásico.
La obra, que este año celebra medio siglo de vida, ha convocado a niñas, niños y adultos en funciones repletas de risas, aplausos y asombro, confirmando su lugar como una de las piezas más queridas del teatro de títeres en México.
A 50 años de su estreno, El Circo continúa provocando asombro, emoción y carcajadas. Esta temporada extendida es una invitación abierta a seguir celebrando una obra que ha hecho historia y que sigue viva –en cada función, en cada hilo y en cada aplauso– hasta su gran cierre el 31 de agosto.
Detrás de la magia de El Circo hay un equipo de titiriteras y titiriteros que dan vida a cada hilo con precisión y entrega. En esta temporada participan Amaranta Leyva, Roy Valdez, Siledi, Emiliano Leyva, César Alcazar, Yenizel Crespo y Humberto Camacho quienes se coordinan, realizan oficio y hacen posible un espectáculo que asombra por su nivel técnico.
El Circo se presenta los sábados y domingos a las 13 horas en La Titería, Casa de las Marionetas de la Esquina, ubicada en Vicente Guerrero número 7, Colonia del Carmen, Coyoacán.