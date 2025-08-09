▲ La titular de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, durante la conferencia matutina. Foto cortesía de la Secretaría de Cultura federal

Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 8

A partir del 17 de agosto arrancará la etapa semifinal del concurso México Canta con intérpretes de diversos géneros registrados en México y en Estados Unidos anunció la secretaria de Cultura Claudia Curiel. En esta fase, se difundirán los eventos cada fin de semana entre agosto y septiembre en el Canal 22 y en cada uno participarán artistas reconocidos.

Explicó que entre los participantes destacan el grupo Intocable, Lila Downs, la Arrolladora Banda Limón, la Sonora Santanera, Vivir Quintana, Legado de Grandeza y Camila Fernández.