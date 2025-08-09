Sábado 9 de agosto de 2025, p. 8
A partir del 17 de agosto arrancará la etapa semifinal del concurso México Canta con intérpretes de diversos géneros registrados en México y en Estados Unidos anunció la secretaria de Cultura Claudia Curiel. En esta fase, se difundirán los eventos cada fin de semana entre agosto y septiembre en el Canal 22 y en cada uno participarán artistas reconocidos.
Explicó que entre los participantes destacan el grupo Intocable, Lila Downs, la Arrolladora Banda Limón, la Sonora Santanera, Vivir Quintana, Legado de Grandeza y Camila Fernández.
Nada más recordar que este concurso se suma a la Estrategia Integral de Atención a las Causas del Gobierno de México, por la Paz y contra las Adicciones. El objetivo de este concurso, desde el ámbito de la cultura, es promover nuevas narrativas musicales que transformen las letras de la música que hace apología de la violencia y expresar otros mundos posibles.
En este contexto, la secretaria destacó que entre enero y julio de este año disminuyeron 14 por ciento las reproducciones en plataformas digitales de la música que hace apología de la violencia; lo que equivale a 30 millones de escuchas menos en México.
AMØN, Estefanía Riojas, Oskar Soul, Fernando Ríos, Juan Goi, Galia Siurob, NXNNI y Grupo Corazón del Norte, son los primeros semifinalistas que compartirán sus propuestas en el concurso binacional.
En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó Estamos todos, una canción inédita del grupo mexicano Intocable, dedicada a la comunidad migrante. La pieza refleja el sentido de pertenencia a un país que los acoge, los valora y les brinda protección permanente.