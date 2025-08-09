De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 7

El Tour de Cine Francés, muestra itinerante que presenta la mejor selección del séptimo arte contemporáneo en versión original subtitulada, en su edición 29, se realizará del 11 de septiembre al 15 de octubre de 2025.

Organizado por Nueva Era Films, Cinépolis, la embajada de Francia en México y la Federación de Alianzas Francesas, este festival cinematográfico promete sumergir al público en el lenguaje y la cultura del universo galo con siete películas que se proyectarán en más de 70 ciudades de la República mexicana.

Con más de 200 filmes presentados a lo largo de su historia, el Tour de Cine Francés se ha convertido en una tradición anual dentro de la agenda cinematográfica de México, siendo el festival de cine itinerante más grande y con mayor proyección en nuestro país.

El circuito de exhibición está programado para cubrir de forma simultánea y a nivel nacional todo el territorio mexicano. Cada cinta se presentará entre dos y cuatro semanas en cada una de las ciudades que forman parte del festival.