▲ Divas de corredor tendrá una única función este domingo como parte del XXII Festival Internacional de Cabaret. En la imagen, la actriz Adriana Moles. Foto cortesía Luis Quiroz

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 6

Con más de 30 años de hacer cabaret político en México, Adriana Moles tiene muy en claro que uno de los retos actuales de ese género es seguir manteniendo su libertad en términos de creatividad y expresión.

La misión del cabaret, del clown, del bufón, siempre ha sido ser subversivo , afirma la actriz, cantante, escritora y productora (Ciudad de México, 1973), quien defiende a esa expresión escénica como un acto de libertad crítica frente al poder , sin concesiones partidistas.

En entrevista a propósito de la presentación de su espectáculo Divas de corredor –en única función mañana como parte del XXII Festival Internacional de Cabaret–, la también activista considera que el proceso de transformación política que vive el país desde el anterior sexenio plantea nuevos desafíos para ese género.

El cabaret contemporáneo atraviesa el reto de haber tenido a los gobiernos del PRI y del PAN y, de pronto, ahora a Morena, que está integrado también por muchos compañeros que han salido de las filas del cabaret , explica.

Considero que un planteamiento que ahora debe ponerse sobre la mesa es cómo continuar con esta expresión, que definitivamente debe posicionarse en contra de los abusos del poder .

Libertad de expresión y creatividad

En su caso, aclara, siempre ha procurado mantenerse al margen de los partidos políticos a fin de ejercer una crítica en estricto sentido de libertad de expresión y creativa , para no identificarse con ningún grupo político en el poder.

El cabaret requiere mucha libertad, y tenemos que ser muy congruentes como cabareteros, lo cual a veces es complicado, porque podría parecer que uno está en contra de todo, que nada le parece , sostiene.

“Pero no se trata de eso. Al final, los sistemas de poder son estructuras muy grandes que hay que señalar. Lo creo como comediante, humorista y cabaretera. Siempre hay que tener libertad para poder señalar los abusos del poder y si hay algo positivo también decirlo. Pero, realmente, la misión del cabaret, el clown, el bufón siempre ha sido la subversión.

Agrega: “Entonces, ni modo, hay que estar ahí y aguantar un poquito de vara a veces. Hay que entender que todo esto es en estricto acatamiento de nuestras leyes fundamentales y a la libertad de expresión que debe existir.

Debemos cuidar como oro en paño esa libertad de expresión siendo muy congruentes y también teniendo mucho cuidado de respetar los derechos humanos de las personas a las que se critica. Pero a las estructuras de poder siempre hay que señalarlas.

Estrenado en 2016, Divas de corredor es uno de los espectáculos más emblemáticos de Adriana Moles. No sólo rebasa las 200 funciones, sino que ha demostrado su efectividad en diferentes circuitos y ante diversas audiencias.