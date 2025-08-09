Economía
Compra de Marzam beneficiará a 32 mil farmacias: Grupo OMNi
 
Periódico La Jornada
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 16

La adquisición de Marzam, firma dedicada a la distribución de medicamentos, por el Grupo OMNi no sólo beneficiará a alrededor de 32 mil farmacias en el país, sino que también permitirá fortalecer el acceso de los medicamentos a la población, señaló Alberto Miranda, director general de Marzam.

De acuerdo con Grupo OMNi, la operación, que aún está sujeta a la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica, busca estabilizar y fortalecer la operación de Marzam.

Miranda agregó en entrevista con La Jornada que se busca colocar 32 mil farmacias en un solo bloque para poder ayudarles a fortalecerse y hacer sus negocios de manera muchísimo más eficiente, pero lógicamente aprovechando los beneficios de lo que significa una economía de escala cuando se compra como bloque.

Nuestra estrategia de ventas en el corto y mediano plazos es enfocarnos en ese canal de farmacia independiente, lógicamente sin dejar de dar servicio a ningún otro de los clientes o unidades de negocios que atendemos, reiteró.

Después de resaltar que Marzam es la empresa líder del canal de farmacia independiente, indicó que la visión de OMNi no se limita a que las farmacias independientes sean más eficientes: “No es únicamente que ellos tengan mejor utilidad, es que el cliente vea cierto impacto.

Lastimosamente, las farmacias independientes juegan un papel fundamental en el ecosistema de salud, pero en desventaja competitiva, porque muchas veces les sucede que no pueden aprovechar de la manera correcta lo que significan las compras de economía en escala, detalló. Explicó que los establecimientos pequeños no cuentan con recursos suficientes para apalancarse financieramente, porque el flujo de caja no da, por lo que dejan pasar ofertas.

Destacó que no sólo se trata de vender más, sino de generar valor agregado como socio comercial, que a su vez genere un impacto en el precio de los medicamentos que adquieren sus clientes.

