Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 16

La adquisición de Marzam, firma dedicada a la distribución de medicamentos, por el Grupo OMNi no sólo beneficiará a alrededor de 32 mil farmacias en el país, sino que también permitirá fortalecer el acceso de los medicamentos a la población, señaló Alberto Miranda, director general de Marzam.

De acuerdo con Grupo OMNi, la operación, que aún está sujeta a la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica, busca estabilizar y fortalecer la operación de Marzam.

Miranda agregó en entrevista con La Jornada que se busca colocar 32 mil farmacias en un solo bloque para poder ayudarles a fortalecerse y hacer sus negocios de manera muchísimo más eficiente, pero lógicamente aprovechando los beneficios de lo que significa una economía de escala cuando se compra como bloque .