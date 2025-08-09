Reuters y Redacción

El peso mexicano se apreció ayer y culminó una semana de ganancias, un día después de que el Banco de México (BdeM) moderó los recortes a la tasa clave de interés.

En operaciones al mayoreo, el tipo de cambio cerró en 18.60 pesos por dólar, un avance de tres centavos (0.19 por ciento) a favor de la moneda mexicana respecto al día anterior, de acuerdo con el precio del cierre del BdeM.

En la semana, el peso acumuló una ganancia de 34 centavos (1.84 por ciento) frente al dólar, que se vio presionado por la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Donald Trump a varios de sus socios comerciales y de cara a relevos de funcionarios en la Reserva Federal (Fed, banco central).

El BdeM bajó el jueves la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual (0.25 puntos), luego de cuatro disminuciones seguidas de medio punto porcentual (0.50 puntos). En su comunicado, indicó que valorará la puesta en marcha de reducciones adicionales.

El mensaje del banco central fue claro, al señalar que el proceso de relajación monetaria será gradual y cuidadoso, lo que ofrece un ancla adicional de estabilidad para la moneda mexicana , afirmó Antonio Di Giacomo, analista de mercados financieros para Latinoamérica de la firma XS.com, citado por Reuters.