Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 15

Nueva Delhi., India dejó en suspenso sus planes de adquirir nuevas armas y aviones estadunidenses, señalaron tres funcionarios indios, en la primera señal concreta de descontento después de que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump llevaron los lazos entre las naciones a su nivel más bajo en décadas.

Nueva Delhi planeaba enviar al ministro de Defensa, Rajnath Singh, a Washington en las próximas semanas para hacer anuncios sobre algunas compras, pero ese viaje fue cancelado, dijeron dos de las fuentes.