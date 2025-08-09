Economía
India pausa planes de comprar armas a Washington
 
Periódico La Jornada
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 15

Nueva Delhi., India dejó en suspenso sus planes de adquirir nuevas armas y aviones estadunidenses, señalaron tres funcionarios indios, en la primera señal concreta de descontento después de que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump llevaron los lazos entre las naciones a su nivel más bajo en décadas.

Nueva Delhi planeaba enviar al ministro de Defensa, Rajnath Singh, a Washington en las próximas semanas para hacer anuncios sobre algunas compras, pero ese viaje fue cancelado, dijeron dos de las fuentes.

Trump impuso el 6 de agosto un gravamen adicional de 25 por ciento (a 50 por ciento) a los productos indios como castigo por adquirir petróleo ruso, y señaló que Nueva Delhi financia la invasión a Ucrania.

Trump tiene un historial de dar marcha atrás con rapidez en materia de aranceles e India dijo que sigue participando de forma activa en las conversaciones con Washington.

