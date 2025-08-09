Pasó de 2.4% en enero, cuando llegó Trump, a 20.1 por ciento
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 15
París. El arancel promedio de Estados Unidos llegó a 20.1 por ciento, después de la entrada en vigor el pasado jueves de los nuevos derechos aduaneros para decenas de países, muestran cálculos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), actualizados este viernes.
Es el nivel más alto desde principios de la década de 1910, exceptuando algunas semanas de 2025.
Esta tasa teórica, calculada por la OMC y el FMI, se basa en los volúmenes de intercambios constantes y era de sólo 2.4 por ciento cuando Donald Trump asumió la presidencia, el pasado 20 de enero.
El anuncio del republicano el 2 de abril, sobre la imposición de aranceles
recíprocos a los principales socios comerciales de Estados Unidos y las posteriores escaladas, especialmente con China, llevaron brevemente la tasa promedio a 24.8 por ciento en mayo, una cifra no vista desde 1904, según datos de la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos. En la década de 1930, la tasa, calculada dividiendo el monto de los impuestos por el monto de las importaciones, alcanzó casi 20 por ciento.
El nuevo cálculo de la OMC y el FMI aplica las tarifas anunciadas por producto a los volúmenes comerciales de 2024.
Además, tiene en cuenta los acuerdos comerciales que Estados Unidos negoció con la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y otros países y que han entrado en vigor.
Estos acuerdos generalmente incluían niveles de aranceles más bajos que los que Trump amenazó en abril con aplicar, pero eran más altos que la tasa base de 10 por ciento impuesto por Estados Unidos.
La tasa, en alza en relación con el nivel teórico de fines de junio (17.3 por ciento), integra, entre otros, los nuevos aranceles que entraron en vigor el jueves, así como el aumento de algunos derechos aduaneros dirigidos a Canadá y Brasil, entre otros.