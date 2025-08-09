Reuters y Spuntnik

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 14

París. Los precios mundiales de los alimentos básicos subieron en julio a su mayor nivel en más de dos años, impulsados por el alza de los costos internacionales de carne y aceites vegetales, informó el viernes la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El índice de precios alimentarios de la FAO, que sirve de referencia global para el importe de los productos básicos, alcanzó un promedio de 130.1 puntos en julio de 2025, lo que supone un incremento de 1.6 por ciento respecto a junio. Comparado con julio de 2024, el índice subió 7.6 por ciento, indicó la FAO.

La lectura del séptimo mes fue la más alta desde febrero de 2023, aunque el índice se situaba 18.8 por ciento por debajo de su pico de marzo de 2022, tras la invasión de Rusia en Ucrania.