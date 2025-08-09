Sábado 9 de agosto de 2025, p. 14
París. Los precios mundiales de los alimentos básicos subieron en julio a su mayor nivel en más de dos años, impulsados por el alza de los costos internacionales de carne y aceites vegetales, informó el viernes la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El índice de precios alimentarios de la FAO, que sirve de referencia global para el importe de los productos básicos, alcanzó un promedio de 130.1 puntos en julio de 2025, lo que supone un incremento de 1.6 por ciento respecto a junio. Comparado con julio de 2024, el índice subió 7.6 por ciento, indicó la FAO.
La lectura del séptimo mes fue la más alta desde febrero de 2023, aunque el índice se situaba 18.8 por ciento por debajo de su pico de marzo de 2022, tras la invasión de Rusia en Ucrania.
La FAO señala que las subidas de la carne y los aceites vegetales en julio
contrarrestaron con creces los descensos en los índices de los cereales, los productos lácteos y el azúcar.
El índice de precios de aceites vegetales de la FAO promedió 166.8 puntos el mes pasado, con un alza de 7.1 por ciento respecto a junio y el nivel más alto en tres años, como resultado del aumento de las cotizaciones de los aceites de palma, soya y girasol.
También se alcanzó un nuevo máximo histórico en el apartado de la carne. El índice correspondiente se situó en un promedio de 127.3 puntos, 1.2 por ciento por encima de junio, por
la subida de los precios de bovino y ovino, que se vio favorecida por la fuerte demanda de importaciones, en particular por parte de China y Estados Unidos.
En contraste, los índices de precios de los cereales, los productos lácteos y el azúcar de la FAO retrocedieron 0.8, 0.1 y 0.2 por ciento, respectivamente, respecto a junio.