▲ De Izquierda a derecha: Luis Téllez, ex secretario de Energía y ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores; Alejandro Malagón, presidente de Concamin; Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización; el embajador de Estados Unidos, Ronald D. Johnson; Francisco Cervantes, presidente del CCE; Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex, y Jorge Esteve Recolons, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Foto tomada de @ccemx

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 14

A pocas horas de que se dio a conocer que el presidente estadunidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para utilizar la fuerza militar contra cárteles de la droga, Ronald D. Johnson, embajador de Estados Unidos, se comprometió en un encuentro con empresarios a trabajar sobre las preocupaciones comerciales que existen con el mayor socio comercial de México.

Al concluir la sesión del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en la que participó el representante diplomático estadunidense, Francisco Cervantes Díaz, líder del organismo cupular, comentó en entrevista que en la reunión no se abordó el tema de la seguridad entre ambas naciones.

No obstante, consideró que de ser cierta la medida firmada por Trump, sería una exageración. Además, resaltó la relación cordial entre la mandataria Claudia Sheinbaum y el republicano. Cuando se ponen tensas las cosas, entra la llamada de la Presidenta con el presidente Trump, porque ya han sido varias llamadas y siempre se logran cosas , aseveró.

En un momento clave para la relación comercial entre nuestras naciones, el diálogo franco y constructivo es la mejor vía para encontrar soluciones que fortalezcan la competitividad, el crecimiento y la prosperidad compartida , señaló el CCE en un mensaje publicado en la red social X.

Cervantes Díaz subrayó que se trató de una reunión muy cordial con Johnson. Hablamos de las oportunidades; estuvieron los sectores: acero, aluminio, la parte automotriz , detalló.

Al encuentro también acudió Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), quien, de acuerdo con el líder del CCE, resaltó la importancia del país para el comercio bilateral.