Miami. Con el jonrón 20 del venezolano José Altuve en la temporada, los Astros de Houston derrotaron 5-3 a los Yanquis de Nueva York en el Yankee Stadium.

Altuve, de 35 años y ganador del premio al Jugador Más Valioso en 2017, ligó su octava campaña con la misma cantidad de cuadrangulares en sus registros.

El partido se definió en extrainnings. Tras romper el empate a dos en la décima entrada, los Astros se valieron de un jonrón para dos carreras de Taylor Trammell para definir el cotejo.

Por los Yanquis, el estelar Aaron Judge impulsó su carrera 86 y se ubicó en el quinto puesto de la tabla general de Grandes Ligas con nueve menos que el líder Kyle Schwarber de los Filis de Filadelfia. Houston mejoró su récord a 65 triunfos y 51 derrotas en la Liga Americana.