Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. a27

Tigres fue una aplanadora. En la visita del Puebla al estadio Universitario, en Nuevo León, los felinos reanudaron la actividad en la Liga Mx con una goleada por 7-0 en el inicio de la cuarta fecha.

A pesar del desgaste de jugar paralelamente la Leagues Cup, torneo en el que avanzaron a los cuartos de final después de casi dos semanas en Estados Unidos, el equipo de la UANL ofreció su versión más efectiva para llegar a la cima del Apertura 2025 con su tercera victoria, pese a tener un compromiso pendiente.

Los goles del encuentro fueron obra de Ozziel Herrera (6), Diego Lainez (36), los argentinos Juan Brunetta (51) y Ángel Correa (55), el juvenil Diego Alexander Sánchez (72) y el francés André-Pierre Gignac (90+3, de penal), quien dejó atrás su ausencia por lesión y reapareció en el Volcán. Un autogol de Nicolás Díaz (58) redondeó la cuenta.