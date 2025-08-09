▲ Brady se dijo sorprendido de estar hecho de bronce y congelado en el tiempo . Foto Ap

Ap

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. a27

Atlanta. El partido de pretemporada de la NFL entre Detroit y Atlanta terminó antes de lo previsto, luego de que Morice Norris, defensivo de los Leones, fue retirado del terreno de juego en ambulancia tras sufrir una conmoción cerebral por un fuerte impacto en el cuello. En un comunicado difundido en redes sociales, la franquicia de la Conferencia Nacional informó que se encuentra estable y con movilidad en todas sus extremidades.

Morice conserva sensibilidad y movilidad en todas sus extremidades. Permanecerá en el hospital Grady Memorial de Atlanta en observación durante la noche. Agradecemos a la organización de los Halcones de Atlanta, al equipo de emergencias médicas del estadio Mercedes-Benz y a los médicos y al personal del Grady por su apoyo , publicaron los Leones.

Inmóvil y con crisis convulsivas, Norris recibió atención médica durante 20 minutos antes de que la ambulancia se lo llevara. El cotejo terminó con 6:31 minutos restantes, después de que los jugadores dejaron correr el reloj.

Simplemente estamos orando por Mo y pedimos que todos recen por él , dijo el entrenador de Detroit, Dan Campbell, quien comentó que había recibido información alentadora del hospital. Él está respirando. Tiene cierto movimiento , añadió.

Con 14:50 minutos por jugar, el defensivo intentó taclear a Nathan Carter, cuya pierna lo impactó en la cabeza. El cuello de Norris se dobló hacia atrás.

Posteriormente, cuando se reanudaron las acciones, el mariscal de campo de los Halcones, Emory Jones, tomó el balón y luego lo sostuvo mientras los jugadores de ambos equipos permanecían en la línea de golpeo y el reloj continuaba corriendo.

Finalmente, con 6:31 restantes, un árbitro anunció que el juego había sido suspendido. Los Leones tenían una ventaja de 17-10.