The Independent y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. a11

El jugador Suleiman Al-Obeid, ex figura del futbol palestino, falleció al ser alcanzado por varios disparos en el más reciente ataque israelí al sur de la franja Gaza, informó la Asociación Palestina de Futbol (PFA), por sus siglas en inglés).

El ex jugador de la selección nacional palestina, Suleiman Al-Obaid, murió en un ataque israelí contra civiles que esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza , indicó la PFA en un comunicado en redes sociales el miércoles. El jugador, originario de la ciudad de Gaza, tenía 41 años, estaba casado y era padre de cinco hijos.

Comenzó su carrera en el club local Khadamat Al-Shati y con su destacada actuación llegó a estar en actividad por más de casi una década y media.

Por su velocidad y técnica era apodado el Pelé palestino y considerado uno de los centrocampistas más talentosos que jugó en la Liga de la Franja de Gaza, lo que le valió el apodo en honor al brasileño.

Su nombre resonó en el territorio al llegar a marcar más 100 goles en toda su trayectoria y jugar 24 partidos internacionales con la selección nacional, donde anotó dos tantos.