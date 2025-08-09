Sábado 9 de agosto de 2025, p. a11
El jugador Suleiman Al-Obeid, ex figura del futbol palestino, falleció al ser alcanzado por varios disparos en el más reciente ataque israelí al sur de la franja Gaza, informó la Asociación Palestina de Futbol (PFA), por sus siglas en inglés).
El ex jugador de la selección nacional palestina, Suleiman Al-Obaid, murió en un ataque israelí contra civiles que esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza , indicó la PFA en un comunicado en redes sociales el miércoles. El jugador, originario de la ciudad de Gaza, tenía 41 años, estaba casado y era padre de cinco hijos.
Comenzó su carrera en el club local Khadamat Al-Shati y con su destacada actuación llegó a estar en actividad por más de casi una década y media.
Por su velocidad y técnica era apodado el Pelé palestino y considerado uno de los centrocampistas más talentosos que jugó en la Liga de la Franja de Gaza, lo que le valió el apodo en honor al brasileño.
Su nombre resonó en el territorio al llegar a marcar más 100 goles en toda su trayectoria y jugar 24 partidos internacionales con la selección nacional, donde anotó dos tantos.
Según la asociación, su muerte aumenta a 321 el número de integrantes de la asociación de futbol –entre jugadores, entrenadores, árbitros, administradores y miembros del consejo de administración– que han sido asesinados desde la ofensiva israelí, la cual comenzó el 7 de octubre de 2023.
De acuerdo con informes, las fuerzas israelíes han matado a más de mil 300 palestinos en centros de distribución de ayuda administrados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), un controvertido grupo creado por Israel y Estados Unidos a expensas de agencias internacionales.
Tanto la ONU como organizaciones benéficas establecidas han criticado el plan de ayuda del GHF por no adherirse a los principios humanitarios.
En un informe contundente publicado el jueves, titulado Esto no es ayuda, es una matanza orquestada, Médicos Sin Fronte-ras denunció el programa israelí de distribución de alimentos como “hambruna institucionalizada y deshumanización.
Los sitios de distribución del GHF están peligrosamente lejos de cumplir con cualquier estándar reconocido para distribuciones humanitarias seguras y dignas, afirmó.